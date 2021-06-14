Кулінар Ліза Глінська поділилася секретом, як із шовковиці приготувати дуже корисний і неймовірно смачний освіжаючий десерт. Сорбет із шовковиці матиме вишуканий вигляд і неодмінно здивує ваших гостей!

Спочатку приготуємо їстівні креманки.

Інгредієнти:

Пудра цукрова – 80 г

Апельсиновий фреш – 30 мл

Дрібно натерта цедра одного великого апельсина

Борошно – 30 г

Розтоплене вершкове масло – 30 г

Мигдальні пластівці – 1 ст. л.

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Приготування:

У каструлі змішуємо пудру, сік, цедру, борошно, розтоплене вершкове масло. Виливаємо у формі млинців на деко, покрите пергаментом, притрушуємо мигдальними пластівцями і ставимо в духовку за температури 170 ° С на 15 хвилин. Виймаємо акуратно млинці, викладаємо на фігурну поверхню (для цього зручно використовувати невеликі скляні креманки) і формуємо кошики, даємо охолонути.

Тепер робимо сироп для сорбету.

Інгредієнти:

Цукор – 140 г.

Вода – 100 мл.

Приготування:

Змішуємо воду і цукор. Варимо на повільному вогні, доводимо до кипіння. При 30 ° С перемішуємо.

Переходимо до завершального етапу приготування сорбету:

Інгредієнти:

Заморожена шовковиця – 500 г

Корінь імбиру – 50 г

Приготування:

Заморожені ягоди шовковиці перетираємо в блендері. Додаємо тертий імбир, змішуємо. Додаємо готовий сироп, перемішуємо вручну до однорідної консистенції і відразу викладаємо кульками у готові креманки. Подаємо готовий сорбет в їстівних креманках, прикрашений свіжою м’ятою і ягодами шовковиці.

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Video: Сорбет із шовковиці та імбиру від Лізи Глінської Як приготувати сорбет. Рецепт сорбета з імбиру від шовковиці вчить готувати Ліза Глинська.