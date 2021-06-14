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Сорбет із шовковиці та імбиру від Лізи Глінської

14.06.2021

Кулінар Ліза Глінська поділилася секретом, як із шовковиці приготувати дуже корисний і неймовірно смачний освіжаючий десерт. Сорбет із шовковиці матиме вишуканий вигляд і неодмінно здивує ваших гостей!

Спочатку приготуємо їстівні креманки.

Інгредієнти:

  • Пудра цукрова – 80 г
  • Апельсиновий фреш – 30 мл
  • Дрібно натерта цедра одного великого апельсина
  • Борошно – 30 г
  • Розтоплене вершкове масло – 30 г
  • Мигдальні пластівці – 1 ст. л.

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Приготування:

  1. У каструлі змішуємо пудру, сік, цедру, борошно, розтоплене вершкове масло.
  2. Виливаємо у формі млинців на деко, покрите пергаментом, притрушуємо мигдальними пластівцями і ставимо в духовку за температури 170 ° С на 15 хвилин.
  3. Виймаємо акуратно млинці, викладаємо на фігурну поверхню (для цього зручно використовувати невеликі скляні креманки) і формуємо кошики, даємо охолонути.

Тепер робимо сироп для сорбету.

Інгредієнти:

  • Цукор – 140 г.
  • Вода – 100 мл.

Приготування:

  1. Змішуємо воду і цукор.
  2. Варимо на повільному вогні, доводимо до кипіння.
  3. При 30 ° С перемішуємо.

Переходимо до завершального етапу приготування сорбету:

Інгредієнти:

  • Заморожена шовковиця –  500 г
  • Корінь імбиру – 50 г

Приготування:

  1. Заморожені ягоди шовковиці перетираємо в блендері. Додаємо тертий імбир, змішуємо.
  2. Додаємо готовий сироп, перемішуємо вручну до однорідної консистенції і відразу викладаємо кульками у готові креманки.
  3. Подаємо готовий сорбет в їстівних креманках, прикрашений свіжою м’ятою і ягодами шовковиці.

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Video: Сорбет із шовковиці та імбиру від Лізи Глінської

Як приготувати сорбет. Рецепт сорбета з імбиру від шовковиці вчить готувати Ліза Глинська.

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