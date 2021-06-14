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3 оригінальні рецепти полуничного варення від Жені Клопотенка

14.06.2021

У сезон полуниці кулінар Женя Клопотенко кидає виклик класичному полуничному варенню. Він упевнений, що запашні ягоди можна законсервувати по-новому і набагато смачніше! Читайте три оригінальні рецепти полуничного варення в нашому матеріалі.

Полуничне варення з базиліком

Інгредієнти:

  • Полуниця ― 500 г
  • Цукор ― 300 г
  • Базилік ― 12 листочків
  • Трояндовий лікер (або наливка) ― 50 мл

Приготування:

Вам знадобиться велика сковорода з високими стінками. Якщо у вас такої немає, ви можете взяти високу широку каструлю з товстим дном.

  1. Висипаємо полуницю і цукор у сковороду, ставимо на великий вогонь.
  2. Додаємо трояндовий лікер або наливку.
    Секрет: Смажити варення потрібно на великому вогні, тоді полуниця не встигне пустити багато соку, цукор почне швидко танути, ягоди будуть карамелізуватися і залишаться цілими.
  3. Як тільки суміш закипить і почне пінитися, знімаємо піну.
  4. Коли піна перестане утворюватися і цукор стане червоним, додаємо цілі листочки базиліку. З цього моменту варимо 5―7 хвилин.
  5. Розливаємо у стерилізовані банки, закриваємо.

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Полуничне варення з ялівцевими шишками

Інгредієнти:

  • Полуниця ― 500 г
  • Цукор ― 300 г
  • Лимонний сік ― 2 ст. л
  • Ялівцеві шишки ― 5 шт.

Приготування:

  1. У вогнетривкий посуд покласти ягоди, ялівцеві шишки, додати лимонний сік.
  2. Цукор висипати в окремий вогнетривкий посуд.
  3. Поставити обидві ємності в духовку з температурою 175 градусів на 30 хвилин.
  4. Дістати з духовки ягоди і цукор, який розплавився (у процесі теплової обробки цукор перетворюється на сироп карамельного кольору і надає варенню карамельного смаку).
  5. З’єднати ягоди і цукор. Поставити варення в духовку ще на 5―7 хвилин.
  6. Викласти у стерилізовані банки, закрити.

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Полуничне варення з перцем і шоколадом

Інгредієнти:

  • Полуниця ― 1 кг
  • Цукор ― 1 кг
  • Гіркий шоколад ― 100 г
  • Перець чилі ― 1 шт.

Приготування:

  1. Полуницю вимити, почистити, просушити.
  2. Перець чилі почистити від насіння, нарізати дрібними кубиками.
  3. Засипати перець 1 ст. л. цукру на 2―3 години.
  4. Засипати полуницю цукром, залишити на 2―3 години.
  5. Довести ягоди до кипіння, варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до середньої густини (15―20 хвилин).
  6. Додати у проварені ягоди перець чилі, довести до кипіння.
  7. Покласти шматочки шоколаду, розмішати.
  8. Готовий конфітюр розлити у стерилізовані банки, закрити. Зберігати в холодильнику.

Для тих, хто не любить дуже гостре, перцю можна додати вдвічі менше. Так варення матиме ледве вловимий гострий присмак.

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