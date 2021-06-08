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Капуста квашена швидкого приготування: додаємо гарбуз і апельсин

08.06.2021

Чи існує рецепт квашеної капусти швидкого приготування? Будьте впевнені, що так! Квашена капуста швидкого приготування з гарбузом і апельсином – саме те, що вам потрібно цього спекотного літа. В нашому матеріалі читайте рецепт приготування від учасника проєкту «МастерШеф» Євгена Поливоди

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Квашена капуста швидкого приготування з гарбузом і апельсином

Складові:

  • капуста 3 кг
  • гарбуз 200 г
  • цукор 150 г
  • апельсин 1 шт.
  • вода 1 л
  • яблучний оцет 50 мл
  • сіль 2 ч. л.
  • рослинна олія ​​50 мл

рецепт

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Приготування:

  1. Капусту нашаткувати великими шматками.
  2. Гарбуз очистити від шкірки та насіння, натерти на крупній тертці.
  3. Апельсин очистити від насіння, подрібнити разом зі шкіркою.
  4. Змішати капусту, гарбуз, апельсин і 50 г цукру.
  5. Всю суміш пересипати в емальовану каструлю.
  6. Приготувати розсіл: змішати воду, сіль, 100 г цукру, яблучний оцет, рослинну олію. Закип’ятити.
  7. Залити капусту киплячим розсолом.
  8. Настоювати добу.

Смачного!

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