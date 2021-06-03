Шашлик у гранатовому соку: рецепт покроково
03.06.2021
Ми знайшли найсмачніший рецепт шашлику в гранатовому соку і ділимося основними секретами приготування! І тепер ви теж зможете приготувати шашлик в маринаді з гранатового соку, який розкриє перед вами новий смак м’яса.
Інгредієнти:
- Свинина або баранина – 2 кг
- Біла ріпчаста цибуля – 5 шт.
- Гранатовий сік – 700 мл
- Розмарин – 30 г
- Зелень свіжа: кріп, петрушка, кінза, базилік
- Сіль, перець – до смаку
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Для соусу:
- Кінза – 1 пучок
- Базилік – 1 пучок
- Помідори – 300 г
- Часник – 5 зуб.
- Цибуля кримська – 1/2 шт.
- Перець чилі – 1 шт.
- Цукор, сіль – до смаку
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Приготування:
- М’ясо миємо й нарізаємо великими кубиками.
- Цибулю ріжемо великими півкільцями.
- М’ясо і цибулю кладемо в каструлю і ретельно перемішуємо.
- Зверху посипаємо перцем, сіллю, спеціями, розмарином і зеленню.
- Поверх заливаємо гранатовим соком, всі інгредієнти перемішуємо, накриваємо м’ясо тарілкою, зверху ставимо вантаж. Маринад повністю повинен покрити м’ясо.
- Залишаємо маринуватися на кілька годин.
- Смажимо на гарячому вугіллі до готовності.
Смачного!
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Video: Шашлик у гранатовому соку: рецепт покроково
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