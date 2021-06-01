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Маринади для яловичини, курятини та баранини від Мікаеля Арояна

01.06.2021

Як маринувати різні види м’яса, щоб воно було соковитим та м’яким? Кулінар Мікаель Ароян розкриє секрети маринадів для яловичини, курятини та баранини. Дізнайтеся рецепти маринадів для різних видів м’яса в нашому матеріалі.

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Маринад для яловичини

Інгредієнти:

  • 3 ст. л. соєвого соусу
  • 5 ст. л. темного пива
  • 1 ст. л. діжонської гірчиці
  • Цибуля

Приготування:

  1. Додаємо до м’яса соєвий соус, темне пиво, діжонську гірчицю й цибулю. Маринуємо близько години.
  2. Запікаємо 25 хвилин за температури 180 градусів.

Маринад для курятини

маринад для курятины

Інгредієнти:

  • 6 зубчики часнику
  • 3 ст. л. олії
  • 2 ст. л. сметани
  • Цедра лимона
  • Сік половинки одного лимона
  • 1 ст. л. приправи карі

Приготування:

  1. Подрібнюємо часник, змішуємо з олією та сметаною. Потім додаємо цедру лимона, вичавлюємо сік. Після цього додаємо карі. Все перемішуємо.
  2. Для курки важливо, щоб маринад був рідким, а сік лишався всередині. Маринуємо 15–20 хвилин. Максимальний термін маринування курячого м’яса – 1,5 години.
  3. Запікаємо 20 хвилин за температури 180 градусів.

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Маринад для баранини

Маринад для баранины

 Інгредієнти:
  • 0,5 ч. л. кмину
  • 0,5 ч. л. коріандру
  • 5 ч. л. перцю горошком
  • 1 ст. л. олії
  • Гострий перець за смаком
  • 100 г томатного соку

Приготування:

  1. Перемелюємо в ступі кмин, коріандр і перець горошком. Потім додаємо олію та гострий стручковий перець для пікантності. Руками перемішуємо спеції з м’ясом.
  2. У кінці додаємо томатний сік, оскільки він містить кислотність, необхідну для м’яса. Через 15 хвилин солимо.
  3. Запікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів.

Video: Маринади для яловичини, курятини та баранини від Мікаеля Арояна

Дізнайтеся, як маринувати різні види м'яса, в майстер-класі Мікаеля Арояна. Кулінар поділиться рецептами маринадів для яловичини, курятини та баранини

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