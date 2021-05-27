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Цукерки з сухофруктів для красивої фігури

27.05.2021

Обожнюєте солодощі, проте турбуєтеся про фігуру? Пропонуємо вам рецепт смаколиків із сухофруктів від експертів «Все буде добре» . Такими солодощами можна ласувати без шкоди для зовнішності. Читайте детальний рецепт у нашому матеріалі.

конфеты из сухофруктов

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Інгредієнти:

  • Фініки без кісточок – 10 шт.
  • Курага – 10 шт.
  • Мигдаль  – 40 г
  • Волоські горіхи  – 40 г
  • Мед – 2 ст. л.
  • Лимонний сік – 2 ст. л.
  • Какао – 4 ст. л.
  • Кокосова стружка – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Фініки, курагу, горіхи, мед, лимонний сік і 2 ст. л. какао перемішати в блендері до однорідної маси.
  2. Скачати кульки й обваляти в суміші з какао та кокосової стружки.
  3. Перед подачею охолодити в холодильнику.

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