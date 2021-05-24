Ви хочете приготувати смачний шашлик з яловичини і підбираєте рецепт маринаду, щоб розм’якшити жорстке м’ясо? А чи всі засоби ви використовували? Час приготувати щось більш оригінальне, ніж уксусно-цибульну суміш або кефір! Пропонуємо оригінальний маринад для шашлику з яловичини.

Томатний маринад для шашлику з яловичини

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

томатна паста – 2 ст. л .;

часник – 4 зуб.

цибуля ріпчаста – 2 шт.

болгарський перець – ½ шт .;

сіль – 1 ч. л.

хмелі-сунелі, чорний перець, червоний перець – до смаку

свіжі петрушка, базилік, чебрець – до смаку

Приготування:

Пропустити часник через часничницю. Нарізати дві середні цибулини півкільцями. Болгарський солодкий перець нарізати соломкою або дрібними кубиками. Додати спеції і дрібно нарізані свіжі трави. Полити ы натерти м’ясо маринадом і відправити у холодильник на час від 1 до 2 годин.

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Пивний маринад для шашлику з яловичини

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

пиво темне – 1 склянка;

оливкова олія – 3 ст. л .;

оцет бальзамічний – 3 ст. л.

Приготування:

Тут набагато швидше: просто перемішати інгредієнти. Замочити м’ясо в такій суміші 1 годину, помістивши в холодильник в пакеті або каструлі. Рецепт такого маринаду годиться і для шашликів, і для стейків.

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Ананасовий маринад для шашлику з яловичини

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

ананас свіжий – ½ шт.

часник – півголівки;

олія соняшникова – 1 ½ ст. л.;

винний оцет – 100 мл;

цибуля ріпчаста – 1 ½ шт.

орегано сушений – 1 ½ ч. л .;

сіль – до смаку

Приготування:

Часник почистити, нарізати дрібно. Нарізати без шкірки половину кількості ананаса. Змішати в блендері до однорідності. В отримане пюре влити оцет, масло, всипати орегано, перемішати. Шматочки яловичини заливаються маринадом і перемішуються з ним. Зверху викласти нарізану півкільцями цибулю. Залишити на 4 години. Додати цибулю і невикористаний ананас до шашлику при нанизуванні.