Ми знайшли найсмачніший рецепт шашлику в гранатовому соку і ділимося основними секретами приготування! І тепер ви теж зможете приготувати шашлик в маринаді з гранатового соку, який розкриє перед вами новий смак м’яса.

Інгредієнти:

Свинина або баранина – 2 кг

Біла ріпчаста цибуля – 5 шт.

Гранатовий сік – 700 мл

Розмарин – 30 г

Зелень свіжа: кріп, петрушка, кінза, базилік

Сіль, перець – до смаку

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Для соусу:

Кінза – 1 пучок

Базилік – 1 пучок

Помідори – 300 г

Часник – 5 зуб.

Цибуля кримська – 1/2 шт.

Перець чилі – 1 шт.

Цукор, сіль – до смаку

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Приготування:

М’ясо миємо й нарізаємо великими кубиками. Цибулю ріжемо великими півкільцями. М’ясо і цибулю кладемо в каструлю і ретельно перемішуємо. Зверху посипаємо перцем, сіллю, спеціями, розмарином і зеленню. Поверх заливаємо гранатовим соком, всі інгредієнти перемішуємо, накриваємо м’ясо тарілкою, зверху ставимо вантаж. Маринад повністю повинен покрити м’ясо. Залишаємо маринуватися на кілька годин. Смажимо на гарячому вугіллі до готовності.

Смачного!

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Video: Шашлик у гранатовому соку: рецепт покроково Рецепт шашлику в гранатовому соку покроково! Читайте, як маринувати шашлик в гранатовому соку - рецепт маринаду для шашлику