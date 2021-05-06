Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Домашнє какао з молоком: рецепт

06.05.2021

Для багатьох «смак дитинства» – це ароматне молочне какао! У холодну осінь цей напій особливо актуальний. Читайте рецепт домашнього какао від STB.UA.

какао

Какао допомагає не тільки зігрітися, але й підняти настрій! Цей напій, як і шоколад, стимулює розумову діяльність та служить своєрідним антидепресантом.

Інгредієнти:

  • какао-порошок – 1 ст. ложка,
  • молоко – 0, 5 л.,
  • цукор – 1 ст. ложка.

Для смаку можна додати ваніль або корицю.

Більше по темі: Як варити компот: корисні поради

Приготування:

  1. Візьміть невелику каструлю, налийте в неї молоко і поставте на вогонь. Молоко слід довести до кипіння. Не має значення, яке саме молоко ви оберете для напою.
  2. Після того, як молоко скипить, додайте в нього какао-порошок. Після цього додайте цукор. Розмішайте додані інгредієнти, щоб вони розчинилися у молоці. Грудочок бути не повинно.
  3. Залиште какао варитися на 5 хвилин. Після цього зніміть напій з плити і накрийте каструлю кришкою, щоб какао настоялося.
  4. Налийте какао в чашку. Його смачніше пити гарячим. Фінальний штрих – прикраса. Це може бути шоколадна стружка або кориця.

Більше по темі: Що приготувати з обліпихи: секрети Олега Ковальчука

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати