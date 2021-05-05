Риба зі шпинатним пюре під полуничним соусом
05.05.2021
Риба зі шпинатним пюре під полуничним соусом — оригінальна, проста у приготуванні та корисна страва, яка прийдеться вам до смаку. Читайте покроковий рецепт у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Біла риба (філе судака, окуня) – 1 шт.
- Свіжа полуниця – 100 г
- Імбир – 30 г
- Перець чилі – 15 г
- Ягоди ялівцю – 3-4 шт.
- Чебрець – 3 гілочки
- Вершкове масло – 40 г
- Картопля – 1 шт.
- Корінь пастернаку – 1 шт.
- Шпинат – 60 г
- Сіль, перець до смаку
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Спосіб приготування:
- Полуницю перебити у блендері.
- Імбир, ялівець, перець чилі, чебрець покласти в мішечок і занурити в полуничне пюре, щоб просочилося ароматами. Протушкувати 3 хв.
- Витягнути мішечок, додати вершкове масло.
- Окремо подрібнити та протушкувати шпинат .
- Зварити пастернак і картоплю до готовності. Додати сіль. Перебити в пюре разом зі шпинатом.
- Рибу запанірувати кукурудзяним борошном. Посмажити з обох боків на олії. Перед подачею полити соусом.
Смачного!
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Video: Риба зі шпинатним пюре під полуничним соусом
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