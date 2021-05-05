Маринад для шашлику з курки: рецепт покроково
05.05.2021
Ви не любите курячий шашлик, оскільки м’ясо постійно виходить сухим? Це більше не проблема! Читайте, як приготувати дивовижний горіховий маринад для курячого філе для шашлику! Відтепер шашлик з курячих грудок стане вашою улюбленою стравою на мангалі!
Інгредієнти для курячого шашлику:
- Філе курки (курячі грудки) – 1 кг
- Волоські горіхи – 150 г
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Олія – 50 мл
- Часник – півголівки
- Лимон – ½ шт.
- Спеції – шафран, кінза, хмелі-сунелі
- Сіль, перець – до смаку
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Готуємо найсмачніший маринад до шашлику з курки:
- Часник розтерти на дрібній тертці, подрібнити цибулю.
- Горіхи обсмажити і дрібно потовкти.
- Змішати інгредієнти і залити олією, ретельно перемішати.
- Додати спеції.
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Готуємо шашлик з курячих грудок:
- Філе курки підготувати і нарізати невеликими порційними шматочками.
- Натерти куряче філе маринадом, викласти щільно в ємність і залишити на 30 хвилин.
- Промариноване філе посолити, приправити перцем, трохи пом’яти руками, щоб воно ввібрало спеції.
- Нанизати на шампур і смажити над гарячим вугіллям до готовності. Подавати з овочевим салатом.
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Бонус: рецепт соусу до шашлику
- Вам знадобиться: пучок кінзи, базиліка, 300 г в’ялених помідорів, цибуля, перець чилі, часник, сіль і цукор до смаку.
- Збити інгредієнти в блендері до однорідної маси.
Смачного!
Video: Маринад для шашлику з курки: рецепт покроково
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