Ви не любите курячий шашлик, оскільки м’ясо постійно виходить сухим? Це більше не проблема! Читайте, як приготувати дивовижний горіховий маринад для курячого філе для шашлику! Відтепер шашлик з курячих грудок стане вашою улюбленою стравою на мангалі!

Інгредієнти для курячого шашлику:

Філе курки (курячі грудки) – 1 кг

Волоські горіхи – 150 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Олія – 50 мл

Часник – півголівки

Лимон – ½ шт.

Спеції – шафран, кінза, хмелі-сунелі

Сіль, перець – до смаку

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Готуємо найсмачніший маринад до шашлику з курки:

Часник розтерти на дрібній тертці, подрібнити цибулю. Горіхи обсмажити і дрібно потовкти. Змішати інгредієнти і залити олією, ретельно перемішати. Додати спеції.

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Готуємо шашлик з курячих грудок:

Філе курки підготувати і нарізати невеликими порційними шматочками. Натерти куряче філе маринадом, викласти щільно в ємність і залишити на 30 хвилин. Промариноване філе посолити, приправити перцем, трохи пом’яти руками, щоб воно ввібрало спеції. Нанизати на шампур і смажити над гарячим вугіллям до готовності. Подавати з овочевим салатом.

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Бонус: рецепт соусу до шашлику

Вам знадобиться: пучок кінзи, базиліка, 300 г в’ялених помідорів, цибуля, перець чилі, часник, сіль і цукор до смаку. Збити інгредієнти в блендері до однорідної маси.

Смачного!

Video: Маринад для шашлику з курки: рецепт покроково Як приготувати маринад для шашлику з курки? Рецепт найсмачнішого маринаду ви знайдете в нашому матеріалі