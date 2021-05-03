Маринад для шашлику з яловичини: рецепт покроково
03.05.2021
Ви хочете приготувати смачний шашлик з яловичини і підбираєте рецепт маринаду, щоб розм’якшити жорстке м’ясо? А чи всі засоби ви використовували? Час приготувати щось більш оригінальне, ніж уксусно-цибульну суміш або кефір! Пропонуємо оригінальний маринад для шашлику з яловичини.
Томатний маринад для шашлику з яловичини
Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:
- томатна паста – 2 ст. л .;
- часник – 4 зуб.
- цибуля ріпчаста – 2 шт.
- болгарський перець – ½ шт .;
- сіль – 1 ч. л.
- хмелі-сунелі, чорний перець, червоний перець – до смаку
- свіжі петрушка, базилік, чебрець – до смаку
Приготування:
- Пропустити часник через часничницю.
- Нарізати дві середні цибулини півкільцями.
- Болгарський солодкий перець нарізати соломкою або дрібними кубиками.
- Додати спеції і дрібно нарізані свіжі трави.
- Полити ы натерти м’ясо маринадом і відправити у холодильник на час від 1 до 2 годин.
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Пивний маринад для шашлику з яловичини
Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:
- пиво темне – 1 склянка;
- оливкова олія – 3 ст. л .;
- оцет бальзамічний – 3 ст. л.
Приготування:
Тут набагато швидше: просто перемішати інгредієнти. Замочити м’ясо в такій суміші 1 годину, помістивши в холодильник в пакеті або каструлі. Рецепт такого маринаду годиться і для шашликів, і для стейків.
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Ананасовий маринад для шашлику з яловичини
Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:
- ананас свіжий – ½ шт.
- часник – півголівки;
- олія соняшникова – 1 ½ ст. л.;
- винний оцет – 100 мл;
- цибуля ріпчаста – 1 ½ шт.
- орегано сушений – 1 ½ ч. л .;
- сіль – до смаку
Приготування:
- Часник почистити, нарізати дрібно. Нарізати без шкірки половину кількості ананаса. Змішати в блендері до однорідності.
- В отримане пюре влити оцет, масло, всипати орегано, перемішати.
- Шматочки яловичини заливаються маринадом і перемішуються з ним.
- Зверху викласти нарізану півкільцями цибулю. Залишити на 4 години.
- Додати цибулю і невикористаний ананас до шашлику при нанизуванні.
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