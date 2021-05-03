Курячі гомілки на мангалі: рецепт від Жені Клопотенка та Олени Курилової
03.05.2021
Курячі гомілки і стегенця на решітці на мангалі? Здавалося б, кого цим можна здивувати? Але Євген Клопотенко знайшов спосіб потішити вас, а Олена Курилова запропонувала рецепт овочевого соусу, який прикрасить будь-яку м’ясну страву на грилі.
Інгредієнти для курячих рулетів з гомілок:
- Курячі гомілки (або стегенця) – 20 шт.
- Болгарський перець – 3 шт.
- Лимонний сік – до смаку
- Соняшникова олія – до смаку
- Сіль, перець – до смаку
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Готуємо курячі гомілки на мангалі:
- Відокремити м’ясо від кістки, але не до кінця.
- Відбити філе.
- Приготувати маринад із лимонного соку, перцю, солі та соняшникової олії.
- Змастити маринадом філе за допомогою пера.
- Нарізати перець скибочками для начинки.
- Сформувати рулети. Закріпити зубочисткою.
- Загорнути кісточку у фольгу.
- Запікати на мангалі.
Інгредієнти для овочевого соусу:
- Помідори – 2 шт.
- Болгарський перець – 1 шт.
- Часник – 2–3 зубчики
- Кінза – до смаку
- Сіль, перець – до смаку
Готуємо овочевий соус до курки:
- Помідори і перець замотати у фольгу та відправити запікатися на вугіллі.
- Подрібнити часник і кінзу.
- Зняти шкірку з готових овочів. Розім’яти в однорідну масу, змішати з перцем, сіллю, кінзою і часником.
Video: Курячі гомілки на мангалі: рецепт від Жені Клопотенка та Олени Курилової
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