Наближається Великдень, і ми підготували для вас рецепт паски швидко та просто. Класичну паску готувати досить довго, адже тісту треба кілька разів підійти, перш ніж можна буде ставати до випікання. Але чи обов’язково витрачати півдня на тісто на паску? Суперфіналіст 7 сезону «МастерШеф» Михайло Грушецький поділився рецептом «швидкої» паски, яку можна приготувати лише за півтори години.

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Складові:

борошно – 2 склянки

цукор – ½ склянки

яйця – 3 шт.

рослинно-вершкова суміш – 100 г

вишня сушена – 50 г

журавлина сушена – 50 г

вершки 30% (густі) – 2-3 ст. л.

сода – 1 ч. л.

коньяк – 2 ст. л.

лимон – 1 шт.

мигдальні пластівці

панірувальні сухарі

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Приготування:

Просіяти борошно. Відокремити жовтки від білків, окремо збити з цукром. Змішати збиті жовтки з розтопленою рослинно-вершковою сумішшю, потім додати збиті білки. Виливаємо отриману суміш у борошно, додаємо вершки, вишню, журавлину та мигдальні пластівці, солимо тісто і вимішуємо. Вливаємо у тісто коньяк. Цедру лимона натираємо на терці, а лимонним соком (1 ст. л.) гасимо соду, додаємо все це в тісто і замішуємо. Тепер тісто має підійти – для цього накриваємо його рушником і залишаємо у кімнатній температурі на 20 хвилин. Рясно змастити форми для випікання рослинно-вершкової сумішшю, присипати сухарями. Викласти тісто в форму приблизно на 2/3 об’єму. Випікати 40 хвилин при температурі 180 °С.

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Video: Рецепт паски без дріжджів Рецепт паски без дріжджів на Великдень 2021, який можна приготувати за півтори години і для якого не потрібно вимішувати тісто. Рецепт паски без дріжджів на Великдень - в матеріалі