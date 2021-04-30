Кондитер Мері Товмасян, фіналістка конкурсу від «Все буде добре», навчить, як прикрасити паски на Великдень своїми руками за допомогою малайзійської техніки, призначеної для створення квіткових композицій з крему.





Для початку необхідно спекти паску за улюбленим рецептом і покрити її жовтогарячою глазур’ю.

Більше на тему: Як красиво пофарбувати яйця на Великдень – нові ідеї

Інгредієнти для глазурі:

Желатинова маса – 1,5 ч. л .;

Вода – 4 ст. л.;

Цукор – 200 г;

Морквяний сік – 4 ст. л.

Готуємо жовтогарячу глазур для паски:

Воду з цукром довести до кипіння, постійно помішуючи. Варити до повного розчинення цукру. Зняти з вогню. Помішуючи, додати желатинову масу і морквяний сік. Збивайте суміш у блендері до однорідної консистенції. Не чекаючи загуснення желатину, вкрийте глазур’ю паску.

Відмінністю малайзійської техніки є використання крему на швейцарській мерензі, а не звичайного масляного.

Більше на тему: 30 фото крутого великоднього креативу

Інгредієнти для крему:

Яєчний білок – 4 шт .;

Цукор – 180 г;

Масло вершкове – 200 г;

Сік шпинату, сік моркви, какао – для забарвлення крему, на око

Приготування крему:

На паровій бані, безперервно помішуючи, розчинити цукор у білках. Зняти з вогню, перелити в чисту суху ємність і збивати до утворення стійких піків. Знизивши швидкість збивання, поступово додавати масло кімнатної температури. Збивати далі до повного розчинення масла і набуття кремом глянцю. Розділіть крем на частини. Одну залиште білою, в інші додайте наші красителі. За допомогою кондитерських мішків і різних насадок прикрасьте паски декором. Квіти формуються окремо на кондитерському цвяху (можна зробити з олівця або спиці і пластикової кришечки), покритому пергаментом, і застигають у холодильнику. Листя і гілочки верби «малюються» безпосередньо на пасці. Потім квіти манікюрними ножицями акуратно викладають на листя.

Video: Як прикрасити паски на Великдень: квіти в малайзійській техніці Як прикрасити паску? Техніка прикрашання великодньої паски від Все Буде Добре. Малайзійська техніка прикрашання паски