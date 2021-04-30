Як прикрасити паску на Великдень 2021 глазур’ю так, щоб вона не відкололася і не кришилася під ножем, знає народний кондитер Світлана Панасюк. Також майстриня розповість, як техніка айсінг використовується для розпису і створення об’ємних декоративних елементів.

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Інгредієнти для глазурі:

Цукор – 180 г

Желатин – 1 ч. л.

Вода – 6 ст. л.

Сік шпинату – 6 ст. л.

Приготування глазурі:

Залити 1 ч. л. желатину 2 ст. л. води і дати набрякнути. У каструльку висипати 180 г цукру і налити зверху 4 ст. л. води, перемішати і поставити на маленький вогонь. Основу необхідно постійно помішувати, поки цукор повністю не розчиниться. Після цього зняти з вогню, додати розпущений желатин, перемішати й одразу ж у гарячому вигляді збити міксером до білого, поки маса не стане густою і тягучою. Після того як маса набула необхідної консистенції, покрити нею паску з усіх боків за допомогою лопатки, дуже швидко, поки глазур не застигла (за 3 хвилини). Ножем, змоченим у гарячій воді, вирівняти поверхню. Залишити застигати на півгодини.

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Інгредієнти для айсінга:

Яєчний білок – 1 шт.

Лимонний сік – ½ ч. л.

Цукрова пудра – 250 г.

Приготування айсінга:

Додати в яєчний білок лимонний сік, перемішати. Поступово вмішати цукрову пудру, доводячи до потрібної консистенції. Наносити малюнки безпосередньо на паску за допомогою кондитерського мішка. Вологим пензликом розмити контури. З айсінга можна зробити фігурки. Для пласких елементів (листочки) нанесіть малюнок на файл для паперів і залиште застигати. Для метеликів також намалюйте їх пласкими на файлі та вкладіть його в книгу, тоді крильця піднімуться. Троянди висаджуйте на пергамент за допомогою кондитерського мішка зі скошеною насадкою. Приклеюйте застиглі фігурки на паску свіжим айсінгом.

Video: Як гарно прикрасити паску: техніка «айсінг» Не знаєте, як прикрасити паску? Про техніку айсінг і як красиво прикрасити паску за її допомогою, читайте в матеріалі