Чи можна зберегти молодість? Звичайно! Ведуча проекту «Все буде добре» Анна Горбань поділилася рецептом своєрідного «еліксиру молодості» — вітамінного смузі, який полюбляють і голлівудські зірки. Як його приготувати, читайте у нашому матеріалі.

Смузі, який збереже вашу молодість

Інгредієнти:

1 стебло селери

1 огірок

1 зелене яблуко

150 г журавлини

100 г меду

250 мл яблучного соку

Спосіб приготування:

Селеру, яблуко й огірок нарізати на кілька шматків. Покласти усі складові в блендер. Інгредієнти подрібнити. Вітамінний смузі готовий! Можете прикрасити його за бажанням.

Video: Еліксир молодості: вітамінний смузі Як приготувати смузі для омолодження? Читайте рецепт омолоджуючого вітамінного смузі у нашому матеріалі