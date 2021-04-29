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Еліксир молодості: вітамінний смузі

29.04.2021

Чи можна зберегти молодість? Звичайно! Ведуча проекту «Все буде добре» Анна Горбань поділилася рецептом своєрідного «еліксиру молодості» вітамінного смузі, який полюбляють і голлівудські зірки. Як його приготувати, читайте у нашому матеріалі.

Смузі, який збереже вашу молодість

смузи

Інгредієнти:

  • 1 стебло селери
  • 1 огірок
  • 1 зелене яблуко
  • 150 г журавлини
  • 100 г меду
  • 250 мл яблучного соку

Спосіб приготування:

  1. Селеру, яблуко й огірок нарізати на кілька шматків.
  2. Покласти усі складові в блендер.
  3. Інгредієнти подрібнити.
  4. Вітамінний смузі готовий! Можете прикрасити його за бажанням.

Video: Еліксир молодості: вітамінний смузі

Як приготувати смузі для омолодження? Читайте рецепт омолоджуючого вітамінного смузі у нашому матеріалі

 

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