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Як прикрасити яйця мереживними візерунками за допомогою цукру?

28.04.2021

Ви хочете здивувати своїх гостей незвичайними мереживними писанками? Все що вам для цього потрібно – цукор і аркуш паперу! З цим методом впорається навіть трирічна дитина – стверджує вихователька дитячого садка і експерт «Все буде добре» Олена Росинская! А також великодні яйця будуть пофарбовані тільки за допомогою природних барвників!

Натуральне фарбування великодніх яєць

Як зробити жовтий колір великодніх яєць:61470_640

  • Куркума – 2 ст. л.
  • Вода – 1 л

Варити 10 хвилин

Як зробити блакитний колір великодніх яєць:

  • Каркаде – 5 ст. л.
  • Вода– 0,5 л

Варити 10 хвилин

Як зробити коричневий колір великодніх яєць:

  • буряковий фреш

Замочити на 30 хвилин

Як зробити синій колір великодніх яєць:

  • Червонокачанна капуста
  • Оцет – 2 ст. л.

Капусту залити кип’яченою водою. Додати оцет. Замочити на 30 хвилин

Як зробити зелений колір великодніх яєць:

  • листя шпинату

Відварити 30 хвилин шпинат. Після варити у відварі яйця.

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Мереживні візерунки великодніх яєць

V_Saharnoy_PudreСклянку цукрової пудри змішати з водою: 5 до 1, до утворення консистенції густої сметани. Додати трохи крохмалю. Залити в медичний шприць. Малювати візерунки на пофарбованої поверхні, можна скористатися трафаретом. Дати висохнути 10 хвилин.

З порадами нашого писанкового експерта крашанки вийдуть незвичайними і унікальними! Результат вас вразить!

Video: Як прикрасити яйця мереживними візерунками за допомогою цукру?

Ви хочете здивувати своїх гостей незвичайними мереживними писанками? Все, що вам для цього потрібно, - цукор і аркуш паперу! З цим методом впорається навіть трирічна дитина!

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