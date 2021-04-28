Хочете вразити гостей надзвичайним смаком паски, а ще щоб подруги просили у вас її рецепт? Зробіть її з фісташками! Як перетворити традиційну пасхальну страву в вишуканий десерт, розповість фіналістка 4 сезону «МастерШеф» Ксенія Мансирова.

Інгредієнти для тіста:

Яйце – 6 шт.

Просіяне борошно – 3 ст.

Олія – ​​для змащування форми

Маслянка – 1 ст.

Фісташки очищені – 100 г

Дріжджі сухі – 1 ст. л.

Вершки – 2 ст. л.

Вершки жирністю 20% – півсклянки

Фініки без кісточок – півсклянки

Цукор – 2 ст.

Сіль – щіпка

Інгредієнти для глазурі:

Фісташки очищені – 100 г

Пудра цукрова – 2 ст.

Шпинат морожений – 200 г

Сіль морська – 0,5 ч. л.

Лимон (сік і цедра) – 1/4 шт.

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Приготування:

Дріжджі залити 2 столовими ложками теплих вершків, залишити на 10 хвилин. Маслянку і вершки нагріти до 40 ° С. Всипати борошно, розмішати, дати охолонути. Ввести дріжджі, що спінилися і 1 яйце. Замісити тісто, накрити рушником і залишити в теплі на 1,5 години. Решта яйця розділити на білки і жовтки. Жовтки розтерти з половиною цукру. Білки збити з дрібкою солі і цукром, що залишився. Тісто, що піднялося обмяти, з’єднати з жовтками. Ввести збиті білки, перемішати. Тісто вимісити, накрити і залишити в теплі ще на годину. Ще раз помяти. Фісташки і фініки дрібно нарубати, перемішати. Сформувати з тіста коржі, в центр покласти по жмені фісташок і фініків, згорнути в кулі, розкласти по формах до половини обсягу. Дати піднятися протягом 30 хвилин. Випікати при 180 ° С 25-30 хвилин. Паски вийняти з форми і остудити. Для глазурі фісташки, сіль і цедру дрібно потовкти, додати цукор, лимонний сік. Шпинат залити гарячою водою, довести до кипіння, відкинути на сито, протерти і додати до фісташкової маси. Прикрасити паску глазур’ю.

Video: Фісташкова паска від фіналістки «МастерШеф» Ксенії Мансирової Як приготувати фісташкову паску на Великдень 2021? Читайте покроковий рецепт фісташкової паски від фіналістки Мастер Шеф Ксенії Мансирової

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