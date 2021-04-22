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Апельсиновий торт від Тані Литвинової

22.04.2021

Апельсиновий торт від Тетяни Литвинової – це той рецепт, який вразить усіх членів вашої родини. А також таке частування ідеально підійде для тих, хто завжди стежить за своїм харчуванням і фігурою. Тетяна Литвинова стверджує, що цей апельсиновий торт можна приготувати навіть без яйця, молока і вершкового масла!

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великий піст

Інгредієнти для апельсинового торта:

  • Банан – 1,5 шт.
  • Цукор – 0,5 скл.
  • Апельсиновий сік (фреш) – 370 мл
  • Рослинна олія – ​​3 ст. л.
  • Борошно – 3 скл.
  • Сіль – ¾ ч. л.
  • Розпушувач – 2 ч. л.
  • Сода – 2 ч. л.
  • Мигдаль – 1 скл.
  • Цедра – 2 апельсинів.

Інгредієнти для начинки:

  • Банан – 3 шт.
  • Апельсин – 4 шт.
  • Курага – 15 шт.
  • Желатин – 3 ч. л.
  • Ківі – 3 шт.
  • Желатин –1 ч. л.

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Приготування апельсинового торта:

  1. Змішати в блендері банани, цукор, влити апельсиновий фреш і всипати борошно, змішане з сіллю, содою і розпушувачем.
  2. Додати подрібнені горіхи і апельсинову цедру. Випікати в духовці, нагрітій до 180 градусів, протягом 30–40 хвилин.
  3. Для желе подрібнити в блендері апельсини, банан і курагу. Нагріти набряклий у 0,5 скл. води желатин і влити в апельсиново-бананове пюре.
  4. Корж остудити і розрізати на дві частини. Кожну з них залити желе. Поставити в холодильник. Як тільки желе почне схоплюватися, з’єднати коржі та прикрасити їх ківі. Зверху залити апельсиновий пісний торт розчиненим желатином.

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