Сирна паска за рецептом Тетяни Литвинової

Щороку ви готуєте за тим самим рецептом паски і не знаєте, чим здивувати рідних цього року? Вам підкаже кулінар Тетяна Литвинова! Наш експерт поділилася рецептом ідеального сирної паски – ніжної, повітряної і дуже корисної!

Як приготувати творог вдома

Інгредієнти для домашнього сиру:

Свіже молоко – 3 л

Кисле молоко – 3 л

Приготування:

Свіже молоко вилити в каструлю і довести до кипіння. Як тільки молоко починає кипіти, по одній ложці додавати кисле молоко. Як тільки сир починає відділятися від молока– зняти з вогню. Не перемішуючи, вилити масу на марлю. Залишити стікати на 30-40 хвилин.

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Паска «Королівський сирник»

Інгредієнти:

Сир – 900 г

Яйця – 6 шт.

Цукор – 200 г

Лимон – 1 шт.

Родзинки – 100 г

Апельсинова цедра – 100 г

Ванілін – 5 г

Крохмаль – 100 г

Цукрова пудра – 250 г

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Приготування сирної паски:

Сир перетерти через сито, сухофрукти обваляти в крохмалі. Збити жовтки, з’єднати з сиром, додати ванілін, цедру і сухофрукти. Окремо збити білки з цукром. Поетапно (рухом знизу-вгору) з’єднати білки з сирною масою. Випікати 40 хвилин за температури 160° С. Білки збити з цукровою пудрою. Готову паску прикрасити глазур’ю і ягодами.

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Смачного!

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