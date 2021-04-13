Чи можна навчитися готувати мокачіно самостійно в домашніх умовах? Професійна бариста Ніна Клименко впевнена, що так! В студії «Все буде добре» вона розкрила секрети приготування справжнього мокачіно! Швидше читайте покрокову інструкцію!

Мокачіно – це шоколадна кава. Також його називають мокко або мока – від назви сорту з нотками шоколаду, що спочатку використовували для приготування напою.

Родзинка мокачіно в тому, що всі інгредієнти не перемішані між собою, а ніби «лежать» шарами: від щільнішого за текстурою – до повітряного.

Складові:

Розчинна кава – 100 г

Гаряче молоко

Окріп

Чорний шоколад – 12 кубиків

Білий шоколад розтоплений – 3 кубики

Цукор – 100 г

Какао-порошок для прикраси – 100 г

Кориця – 50 г

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Шар №1. Гарячий шоколад

На одну порцію візьміть 6 кубиків шоколаду та перетріть на дрібній тертці. Далі залийте 30 мл гарячого молока та розтирайте до однорідної суміші. Постійно помішуючи, влийте тонкою цівкою ще 40 мл молока.

Секрет: перед тим, як налити в стакан шоколад, його прогрівають окропом. Це дозволить утримувати температуру напою: мокко не встигне охолонути, доки ви будете його готувати та прикрашати. Наповніть кухоль окропом на 10 секунд, і вилийте воду. Потім протріть стакан паперовим рушником насухо. Краплі води завадять зробити шари рівними.

Гарячий шоколад потрібно наливати тонким струменем по центру, тримаючи місткість досить високо. Головне, аби шоколад не потрапив на стінки кухля.

Шар №2. Гаряче молоко

Потрібно злегка збити 100 мл молока. Повітряна текстура дозволяє шару рівно відокремиться, коли будете вливати його в каву.

Секрет: в молоці для мокачіно важлива не жирність, а вміст білка – від нього залежить консистенція пінки. Рекомендується вибирати молоко з вмістом білків від 2,8 до 3,8. Смачна та густа піна вийде тільки з сирого (пастеризованого) молока.

Збити молоко в піну в домашніх умовах можна за допомогою коктейльної трубочки. Надріжте її з одного боку посередині та загніть краї. Потім занурте трубочку лопатями в молоко й швидко прокручуйте 30 секунд між долоньками. Промийте трубочку і залиште підсушитися на паперовому рушнику – вона вам ще знадобиться

Секрет: для отримання красивого шару скористайтеся ножем з широким лезом. Опустіть ніж наполовину чашки під невеликим кутом, не торкаючись шоколаду. Повільно й акуратно лийте молоко по лезу.

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Шар №3. Еспресо

Секрет еспресо – в концентрації. На чайну ложку кави потрібно лише 30 мл окропу. Цукор додайте за смаком. Залийте та розмішайте.

Шар №4. Декор

У домашніх умовах стійкої піни, на якій можна малювати, домогтися вкрай складно. Але все ж, зробити піну й нанести смачний візерунок цілком реально.

Насипте в окремий кухоль по чайній ложці розчинної кави та цукру, потім влийте трохи окропу – так, щоб злегка покрити поверхню. Збийте. За 1 хвилину інтенсивного збивання у вас вийде стійка кавова піна. Візьміть звичайний картон і виріжте якусь фігурку. Вона повинна бути трохи меншою від діаметра чашки. Посипте каву через сито сумішшю какао-порошку та кориці. Посипка сформує на кавовій піні вирізану фігуру. Залийте її розтопленим на водяній бані білим шоколадом.

Смачної кави та гарного настрою!

Video: Як приготувати мокачіно: рецепт від барісти Ніни Клименко Бариста Ніна Клименко навчить вас готувати каву мокачіно самостійно. Читайте покроковий рецепт приготування мокачіно в нашому матеріалі