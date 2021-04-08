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Рецепт індійської маски для волосся

08.04.2021

Індійські жінки на весь світ славляться густотою та доглянутістю свого волосся. В чому секрет? Відповідь проста: в рецепті унікальної маски для волосся! Вона активізує ріст ваших локонів і сприяє відновленню пошкоджених кінців. Дізнайтеся рецепт індійської маски для густого волосся в нашому матеріалі!

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Рецепт индийской маски для волос

Інгредієнти:

  • Амла (індійський агрус) – 1 ч. л.
  • Рицинова олія 1 ч. л.
  • Сухий коріандр 1 ч. л.
  • Сандалова олія 1 ч. л.
  • Сметана 25% 2 ст. л.
  • Фенхель 1 ч. л.

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Амла стимулює активний ріст волосся, розкриває нові волосяні фолікули. Рицинова олія надає блиск, зволожує волосся та шкіру голови, захищає від лупи. Сухий коріандр зміцнює волосся. Сандалова олія додає блиску, робить волосся слухняним. Сметана зволожує шкіру голови, активізує корисні речовини інших інгредієнтів. Фенхель живить шкіру голови, волосяні фолікули, має антибактеріальний та протигрибковий ефект.

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Приготування індійської маски:

Сметану й рицинову олію трохи підігріти на водяній бані. Додати сандалову олію, амлу, фенхель та коріандр. Ретельно розмішати.

Секрет застосування:

  1. Маску необхідно наносити два або три рази на тиждень на сухе волосся, після чого помити голову теплою водою з шампунем.
  2. Після миття волосся потрібно обполоснути прохолодною водою, настояною на рисі. Це нейтралізує агресивну дію хімічних компонентів шампуню.
  3. Для приготування рисової води візьміть чашку білої рисової крупи, гарненько промийте її під краном від крохмалю та пилу. Потім залийте водою в емальованому посуді на 15 хвилин і процідіть через марлю.

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Video: Рецепт індійської маски для волосся

Секрет краси волосся індійських жінок в рецепті унікальної маски для волосся. Вона активізує ріст локонів і сприяє відновленню кінців. Шукайте рецепт індійської маски для густого волосся в матеріалі

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