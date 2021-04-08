Смачні пісні десерти і випічка готуються без додавання продуктів тваринного походження. Вони підійдуть тим, хто вирішив дотримуватися Великого посту, і тим, хто харчується за веган-дієтою постійно. Експерти «Все буде добре» знають топ-5 таких рецептів. Детальніше – в матеріалі.

Пасха 2021

Все ще дискусійним продуктом є мед. Але сучасні священики кажуть, що мед є допустимим і корисним, тим паче, він по суті більшою мірою є пилком рослин. Ми згадали про нього до того, що ним можна замінити зазначені в рецептах сиропи, які не завжди просто знайти.

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Бананові булочки

Банани можна використовувати для заміни яєць при замішуванні майже будь-якого тіста. Використовуйте цей лайфхак не тільки під час посту. Ось, наприклад, рецепт бананових оладок.

Складові:

банани – 2 шт.;

насіння льону – 2 ст. л.;

олія – 2 ст. л;

пшеничне борошно ½ скл.;

пекарський порошок – 2 ч. л.;

сіль – ¼ ч. л.;

вода – 3 ст. л.;

горіхові крихти – ¼ склянки.

Приготування:

Розігріти духовку до 180 °C. Сухий льон замочити в 3 ст. л. окропу до утворення слизу. Перетворити банани на пюре. Додати олію і лляну кашу. Змішати сухі інгредієнти: просіяне борошно, пластівці, порошок, сіль, горіхи. Додати до сухих інгредієнтів бананове пюре. Замісити тісто. Воно повинно бути таким, щоб не прилипало до рук. Деко вистелити пергаментом і змастити олією. Кладіть на нього булочки, виліплені вологими руками – беріть на кожну приблизно півтори ст. л. тіста. Прикрасити булочки вівсяними пластівцями і відправити в духовку на 20-25 хвилин.

Кукурудзяне печиво з додаванням мигдалю

Спробуйте приготувати печиво на більш дієтичному борошні, ніж пшеничне. До речі, у нас є рецепт млинців на кукурудзяному борошні. Згадайте про нього, коли піст закінчиться.

Складові:

кукурудзяне борошно – 150 г;

волоські горіхи – 50 г;

мигдаль – 50 г;

арахіс – 50 г;

темні родзинки – 50 г;

інжир – 50 г;

сироп з топінамбура – 50 мл;

виноградна олія – 2 ст. л.;

вода – ½ склянки;

розпушувач – ⅓ ч. л.

Приготування:

Розігріти духовку до 160 °C. Подрібнити горіхи за допомогою ножа або спеціальної насадки в блендері. Додати борошно, родзинки, порізаний або подрібнений інжир, насіння льону та кунжуту, сироп або цукор, олію, воду, соду або розпушувач. Замісити тісто. Викласти на деко столовою ложкою, поставити в духовку на 20 хвилин.

Солодкий пиріг з білої квасолі

Оригінальні пісні десерти можна приготувати і зовсім не використовуючи борошно. Пиріг з квасолі готується довго, але зате який цікавий!

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Складові:

біла квасоля – 250 г;

вівсяні пластівці – 150 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль – дрібка;

яблуко – 1 шт.;

сироп агави – 2 ст. л.;

кориця – до смаку;

ваніль – дрібка.

Приготування:

Квасолю замочити на ніч і відварити до готовності. Трохи остудити. Розігріти духовку до 180 °С. З’єднати всі інгредієнти і подрібнити у блендері. Застелити деко пекарським папером, рівним шаром викласти тісто. Випікати 30 хвилин.

Лимонний джем-мармелад

Якщо вас більше приваблюють пісні рецепти без випічки, пропонуємо зварити густе лимонне варення, яке можна намазувати на вже готові дієтичні хлібці або просто їсти ложкою.

Складові:

лимони – 700 г;

вода – 4 скл.;

цукор – 4 скл.

Приготування:

Розріжте лимони на 4 частини навхрест. Насіння витягніть. Замотайте в марлю. Тонко наріжте лимони і перекладіть у велику каструлю. Додайте воду і марлю з насінням і залиште при кімнатній температурі на добу. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і, не закриваючи, варіть приблизно 45 хвилин, поки вміст не увариться до обсягу 4 склянок. Додайте цукор, варіть приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи і знімаючи піну. Мармелад готовий, коли джем застигає на холодному блюдце. Розкладіть по стерилізованим банкам, залишаючи трохи місця зверху, і щільно закрийте кришкою.

Гарбузова запіканка з журавлиною

Спеціально для любителів гарбуза публікуємо рецепт запіканки.

Складові:

гарбуз мускатний – 1 шт.;

яблуко – 2 шт.;

коричневий цукор – півсклянки;

журавлина – 60 г;

пшеничне борошно – 1 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

мускатний горіх мелений – ½ ч. л.;

олія – для змащення форми.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 °C. Очистіть гарбуз від шкірки і насіння і поріжте невеликими кубиками. Яблука очистіть від серцевини і поріжте невеликими шматочками. Викладіть шматочки гарбуза в змащену олією скляну форму рівним шаром. Зверху викладіть яблука і посипте журавлиною. Змішайте цукор, борошно, сіль і мускатний горіх. Посипте яблука. Капніть трохи олії без запаху. Запікайте 50-60 хвилин, поки гарбуз, яблука і журавлина не розм’якнуть.

Смачні пісні десерти доводять, що піст не страждання, а всього лиш обмеження. Такі страви корисніші за «стандартні», візьміть рецепти собі на замітку.