Пісні десерти: топ-5 рецептів
Смачні пісні десерти і випічка готуються без додавання продуктів тваринного походження. Вони підійдуть тим, хто вирішив дотримуватися Великого посту, і тим, хто харчується за веган-дієтою постійно. Експерти «Все буде добре» знають топ-5 таких рецептів. Детальніше – в матеріалі.
Все ще дискусійним продуктом є мед. Але сучасні священики кажуть, що мед є допустимим і корисним, тим паче, він по суті більшою мірою є пилком рослин. Ми згадали про нього до того, що ним можна замінити зазначені в рецептах сиропи, які не завжди просто знайти.
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Бананові булочки
Банани можна використовувати для заміни яєць при замішуванні майже будь-якого тіста. Використовуйте цей лайфхак не тільки під час посту. Ось, наприклад, рецепт бананових оладок.
Складові:
- банани – 2 шт.;
- насіння льону – 2 ст. л.;
- олія – 2 ст. л;
- пшеничне борошно ½ скл.;
- пекарський порошок – 2 ч. л.;
- сіль – ¼ ч. л.;
- вода – 3 ст. л.;
- горіхові крихти – ¼ склянки.
Приготування:
- Розігріти духовку до 180 °C.
- Сухий льон замочити в 3 ст. л. окропу до утворення слизу.
- Перетворити банани на пюре. Додати олію і лляну кашу.
- Змішати сухі інгредієнти: просіяне борошно, пластівці, порошок, сіль, горіхи.
- Додати до сухих інгредієнтів бананове пюре. Замісити тісто. Воно повинно бути таким, щоб не прилипало до рук.
- Деко вистелити пергаментом і змастити олією. Кладіть на нього булочки, виліплені вологими руками – беріть на кожну приблизно півтори ст. л. тіста.
- Прикрасити булочки вівсяними пластівцями і відправити в духовку на 20-25 хвилин.
Кукурудзяне печиво з додаванням мигдалю
Спробуйте приготувати печиво на більш дієтичному борошні, ніж пшеничне. До речі, у нас є рецепт млинців на кукурудзяному борошні. Згадайте про нього, коли піст закінчиться.
Складові:
- кукурудзяне борошно – 150 г;
- волоські горіхи – 50 г;
- мигдаль – 50 г;
- арахіс – 50 г;
- темні родзинки – 50 г;
- інжир – 50 г;
- сироп з топінамбура – 50 мл;
- виноградна олія – 2 ст. л.;
- вода – ½ склянки;
- розпушувач – ⅓ ч. л.
Приготування:
- Розігріти духовку до 160 °C.
- Подрібнити горіхи за допомогою ножа або спеціальної насадки в блендері.
- Додати борошно, родзинки, порізаний або подрібнений інжир, насіння льону та кунжуту, сироп або цукор, олію, воду, соду або розпушувач. Замісити тісто.
- Викласти на деко столовою ложкою, поставити в духовку на 20 хвилин.
Солодкий пиріг з білої квасолі
Оригінальні пісні десерти можна приготувати і зовсім не використовуючи борошно. Пиріг з квасолі готується довго, але зате який цікавий!
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Складові:
- біла квасоля – 250 г;
- вівсяні пластівці – 150 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль – дрібка;
- яблуко – 1 шт.;
- сироп агави – 2 ст. л.;
- кориця – до смаку;
- ваніль – дрібка.
Приготування:
- Квасолю замочити на ніч і відварити до готовності. Трохи остудити.
- Розігріти духовку до 180 °С.
- З’єднати всі інгредієнти і подрібнити у блендері.
- Застелити деко пекарським папером, рівним шаром викласти тісто. Випікати 30 хвилин.
Лимонний джем-мармелад
Якщо вас більше приваблюють пісні рецепти без випічки, пропонуємо зварити густе лимонне варення, яке можна намазувати на вже готові дієтичні хлібці або просто їсти ложкою.
Складові:
- лимони – 700 г;
- вода – 4 скл.;
- цукор – 4 скл.
Приготування:
- Розріжте лимони на 4 частини навхрест.
- Насіння витягніть. Замотайте в марлю.
- Тонко наріжте лимони і перекладіть у велику каструлю. Додайте воду і марлю з насінням і залиште при кімнатній температурі на добу.
- Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і, не закриваючи, варіть приблизно 45 хвилин, поки вміст не увариться до обсягу 4 склянок.
- Додайте цукор, варіть приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи і знімаючи піну.
- Мармелад готовий, коли джем застигає на холодному блюдце. Розкладіть по стерилізованим банкам, залишаючи трохи місця зверху, і щільно закрийте кришкою.
Гарбузова запіканка з журавлиною
Спеціально для любителів гарбуза публікуємо рецепт запіканки.
Складові:
- гарбуз мускатний – 1 шт.;
- яблуко – 2 шт.;
- коричневий цукор – півсклянки;
- журавлина – 60 г;
- пшеничне борошно – 1 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- мускатний горіх мелений – ½ ч. л.;
- олія – для змащення форми.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 °C.
- Очистіть гарбуз від шкірки і насіння і поріжте невеликими кубиками. Яблука очистіть від серцевини і поріжте невеликими шматочками.
- Викладіть шматочки гарбуза в змащену олією скляну форму рівним шаром. Зверху викладіть яблука і посипте журавлиною.
- Змішайте цукор, борошно, сіль і мускатний горіх. Посипте яблука.
- Капніть трохи олії без запаху.
- Запікайте 50-60 хвилин, поки гарбуз, яблука і журавлина не розм’якнуть.
Смачні пісні десерти доводять, що піст не страждання, а всього лиш обмеження. Такі страви корисніші за «стандартні», візьміть рецепти собі на замітку.