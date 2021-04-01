Перепробувавши безліч варіантів приготування домашнього зефіру, Саша Діяманштейн знайшов свій ідеальний рецепт! Дуже легкий в приготуванні та смачний десерт. Читайте рецепт зефіру в домашніх умовах в нашому матеріалі.

Інгредієнти для зефіру:

Запечені яблука – 2 шт.

Смородина – 50 г

Цукор – 420 г

Білок – 1 шт.

Вода – 80 мл

Агар-агар – 20 г

Цукрова пудра – 50 г

Шоколад – 90 г

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Приготування зефіру:

Зробити пюре із запечених яблук і смородини. Додати цукор і перемішати. Додати яєчний білок, масу збити. Зварити сироп з агар-агару, води і цукру. Додати сироп у фруктову масу і перемішати до однорідності. Помістіть масу в кондитерський мішок і сформуйте зефір. Залишити застигати на добу. Готовий зефір прикрасити розтопленим шоколадом.

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