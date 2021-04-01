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Майстер-клас із приготування зефіру від Саші Діяманштейна

01.04.2021

Перепробувавши безліч варіантів приготування домашнього зефіру, Саша Діяманштейн знайшов свій ідеальний рецепт! Дуже легкий в приготуванні та смачний десерт. Читайте рецепт зефіру в домашніх умовах в нашому матеріалі.

Інгредієнти для зефіру:

  • Запечені яблука – 2 шт.  
  • Смородина – 50 г
  • Цукор – 420 г
  • Білок – 1 шт.  
  • Вода – 80 мл
  • Агар-агар – 20 г
  • Цукрова пудра – 50 г
  • Шоколад – 90 г

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Приготування зефіру:

  1. Зробити пюре із запечених яблук і смородини.  
  2. Додати цукор і перемішати. Додати яєчний білок, масу збити.  
  3. Зварити сироп з агар-агару, води і цукру.  
  4. Додати сироп у фруктову масу і перемішати до однорідності.  
  5. Помістіть масу в кондитерський мішок і сформуйте зефір.  
  6. Залишити застигати на добу.  
  7. Готовий зефір прикрасити розтопленим шоколадом.  

Video: Майстер-клас із приготування зефіру від Саші Діяманштейна

Досить купувати зефір, в якому суцільна хімія! Приготуйте корисний і безпечний домашній зефір для своїх дітей! Рецепт від Саші Діяманштейна

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