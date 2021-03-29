Артему Радучічу, як шеф-кухарю, часто доводиться стикатися з проблемою швидкого розморожування м’яса. Він знайшов 2 способи, як це зробити, не зіпсувавши продукт і не докладаючи зайвих зусиль. Дізнайтеся й ви, як швидко розморозити м’ясо прямо зараз!

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Головною помилкою є розморожування великих шматків м’яса в мікрохвильовій печі.

Найправильніший спосіб розморожувати м’ясо – це покласти його до холодильника на 8-12 годин. Але такий спосіб вимагає багато часу, тому не походить в екстрених ситуаціях.

1) Розморожуємо м’ясо за допомогою рису

Насипаємо в місткість сухий рис і підігріваємо його в мікрохвильовій печі 2 хвилини на середньому режимі. М’ясо кладемо в щільний пакет і замотуємо в тканину. Далі опускаємо в місткість та засипаємо гарячим рисом. Діставати м’ясо й підігрівати рис потрібно в міру його охолодження, доки м’ясо до кінця не розморозиться.

Компрес з гарячого рису допомагає швидко та рівномірно розморожувати м’ясо, не впливаючи на його смакові якості й не порушуючи структуру. Рис при цьому не псується, і його можна використовувати для приготування гарніру.

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2) Розморожуємо м’ясо за допомогою оцту

Груба помилка, розморожуючи м’ясо, заливати його оцтом. Так ви його швидше замаринуєте, ніж розморозите.

Беремо глибоку тарілку й кладемо в неї м’ясо, загорнуте в щільний пакет. Наливаємо оцет і воду в пропорції 1: 1. Чекаємо, поки м’ясо розморозиться.

Температура замерзання оцту нижча мінус 20 градусів Цельсія. Тому вступаючи в реакцію з льодом, він його розчиняє. Оскільки м’ясо у нас знаходиться в пакеті, відбувається нагрівання м’яса по принципу «парникового ефекту». Завдяки цьому лід рівномірно розтає.

Video: Як розморозити м’ясо: два способи від шеф-кухаря Артема Радучіча Як швидко розморозити м'ясо? Шеф-повар Артем Радучіч розповість про 2 способи, як розморозити м'ясо швидко та легко. Читайте, як швидко розморозити м'ясо