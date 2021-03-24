Смачна та ніжна сирна запіканка може стати улюбленою стравою як для дорослих, так і для дітей. З солодким ягідним соусом або зі згущеним молоком, ваш малюк буде наминати корисний сир з великим задоволенням. Рецепт сирної запіканки досить простий і не потребує багато часу і зусиль.

Інгредієнти:

сир – 500 г,

сметана – 5 столових ложок,

манна крупа – 2 столових ложки,

яйця – 1-3 шт,

цукор – 3 столових ложки,

ванільний цукор – 1 чайна ложка,

родзинки або курага – 50 г,

вершкове масло – 1 столова ложка (для змащування форми),

маленька щіпка солі

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Приготування:

Для початку промиваємо родзинки, заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилин. Змішуємо манну крупу і 3 столові ложки сметани. Залишаємо суміш набухати на півгодини. Беремо сир середньої або високої жирності – тоді запіканка не ​​буде сухою. Робимо з нього однорідну масу. Для цього можна використовувати блендер, м’ясорубку або просто протерти його через сито. У готовий сир додаємо суміш манної крупи і сметани, ванільний цукор, щіпку солі, цукор і знову добре збиваємо блендером або міксером. Зливаємо воду з родзинок і обсушуємо його. Додаємо його до майбутньої запіканки. Беремо форму для випікання, змащуємо її маслом, викладаємо сирну масу і розрівнюємо її. Зверху виливаємо сметану, яка залишилася (2 столових ложки) і відправляємо в розігріту до 180 ° C духовку на 40-45 хвилин.

Коли запіканка охолоне – вона готова до подачі. Порадуйте своїх близьких, дуже смачною сирною запіканкою, поливаючи її перед подачею варенням, медом, сметаною або улюбленим ягідним соусом.

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