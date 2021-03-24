Як позбутися прищів і чорних цяток: засіб від Ольги Метельської
24.03.2021
Хочете дізнатися, як позбутися прищів і чорних цяток? Вирішити дві проблеми одночасно допоможе новомодна процедура мультимаскінгу! Як правильно провести процедуру в себе вдома і не пошкодити шкіру, розповіла наш експерт-косметолог Ольга Метельська. Читайте, як очистити обличчя від прищів і чорних цяток, у нашому матеріалі.
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КРОК 1. Мультимаскінг: основа
Складові:
- Активоване вугілля – 2 табл.
- Біла глина – 1 ч. л.
- Настій череди – 1 ч. л.
- Курячий білок – 1 шт.
- Ефірна олія апельсина – 3–4 крап.
Приготування:
- Активоване вугілля розім’яти в порошок, додати білу глину.
- Потім додати ефірну олію апельсина і настій череди (для настою залити 1 ч. л. сухої череди 100 мл окропу і дати настоятися 15–20 хвилин, потім процідити).
- Ретельно перемішати.
- Додати курячий білок і перемішати до однорідності.
- Можна додати ще 1 ч. л. білої глини.
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КРОК 2. Мультимаскінг: антиприщі
Складові:
- Ацетилсаліцилова кислота – 2 табл. (по 250 мг)
- Біла глина – 1 ч. л.
- Ефірна олія чайного дерева – 3–4 крап.
- Настій череди – 1 ч. л.
Приготування:
- Таблетки ацетилсаліцилової кислоти перетерти в порошок.
- Розмішати всі інгредієнти до консистенції жирної сметани.
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Особливості застосування:
- Маски наносити по черзі.
- Зробити демакіяж, на очищену шкіру нанести першу маску на всю зону обличчя (крім області навколо очей і губ).
- Дати масці підсохнути.
- Наступним шаром точково нанести маску. Це необхідно робити в тих зонах, які вимагають корекції.
- Залишити маску ще на 15 хвилин і змити весь комплекс теплою водою.
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