Стомилися купувати напівфабрикати? Ми підкажемо вам, як швидко та легко можна приготувати домашні пельмені без особливих зусиль. Рецепт пельменів читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

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Спосіб приготування:

Додаємо до борошна трохи солі та засипаємо у кухонну машину.

Заливаємо 150 г кип’яченої води та 20 г олії, вмикаємо машину, аби вимісити тісто.

Коли тісто буде готове, починаємо його розкачувати.

Потім за допомогою склянки вирізаємо на тісті кружальця, в які кладемо трохи фаршу, та ліпимо пельмені.

Тим часом ставимо на плиту воду та доводимо її до кипіння.

Коли вода закипить, кидаємо в неї пельмені та варимо до повної готовності.