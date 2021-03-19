Ламінування волосся зробить його здоровим і блискучим, як у рекламі. Зіркова майстер–перукар Олена Мельник розкрила ексклюзивний секрет процедури для відновлення волосся. Завдяки ламінуванню волосся з оліями голлівудська красуня та володарка «Оскара» Кейт Вінслет повернула своєму волоссю здоров’я та силу!

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Інгредієнти:

Кокосова олія – 50 мл

Олія іланг-ілангу – 2 краплі

Олія лаванди – 1 крапля

Желатин – 1 ст. л.

Вода – 3 ст. л.

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Приготування:

Залити желатин водою. Дати настоятися 15 – 20 хвилин. На паровій бані розтопити кокосову олію. Розтоплену кокосову олію змішати з іншими оліями. Додати їх до желатинової суміші, все перемішати. Надягнути поліетиленові рукавички та нанести суміш руками по всій довжині волосся. Потім голову закутати поліетиленовою плівкою і рушником. Тримати 40 хвилин і змити теплою водою.

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Жодних обмежень щодо кількості та частоти проведення процедури немає, тому що не відбувається перенасичення: волосся вбирає в себе рівно стільки, скільки йому необхідно. Однак зберігається ефект від олійного ламінування близько 3 тижнів, тому перукарі радять робити процедуру раз на місяць.

Video: Волосся, як у зірки Голлівуду! Секрет Кейт Вінслет Ламінування волосся в домашніх умовах - рецепт простого і економного способу зробити волосся блискучим і здоровими. Як зробити ламінування волосся в домашніх умовах?