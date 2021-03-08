На кухні «Все буде добре» ми готували овочеві млинці з гарбузовою начинкою за рецептом мами фітнес-тренера Анни Гуарани. Дивіться, як легко та просто приготувати млинці з гарбуза.

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Складові:

Гарбуз запечений – 250 г

Яйця курячі – 3 шт.

Цукор – 60 г

Сіль – дрібка

Розпушувач – 1 ч. л.

Пшеничне борошно – 150 г

Вершкове масло (розтоплене) – 30 г

Молоко – 300 мл

Кориця мелена – 1 ч. л.

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Для начинки:

Гарбуз сирий – 300 г

Груша – 1 шт.

Цукор – 100 г

Лимонний сік – 1 ст. л

Вершкове масло – 30 г

Гвоздика – 1–2 шт.

Духмяний перець – 3 шт.

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Приготування:

Гарбуз запекти в духовці, остудити, перетворити на пюре. До гарбузового пюре додати яйця, сіль і цукор, вершкове масло, тепле молоко, збити вінчиком до однорідності. Додати корицю, розпушувач, борошно. Ретельно перемішати. Додати в суміш розтоплене вершкове масло. Випікати млинці на сковороді до золотистої скоринки. Сирий гарбуз нарізати кубиками, проварити до напівготовності. Грушу нарізати дрібними кубиками. З цукру і вершкового масла приготувати карамель. Карамелізувати гарбуз і грушу в сотейнику. В кінці додати сік лимона, остудити. Подавати млинці з начинкою.

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