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Корисні ячні млинці з сиром від Жені Клопотенко

08.03.2021

Приготуйте для вашої дитини корисні млинці. Кулінарний експериментатор Женя Клопотенко ділиться рецептом страви з ячної каші. Перед нею не встоїть навіть найпримхливіший гурман! Як приготувати ячні млинці з сиром, читайте в матеріалі.

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178029747Інгредієнти для млинцевого тіста:

  • Яйце – 3 шт.
  • Молоко – 500 г
  • Відварена ячна перемелена каша – 1,5 ст.
  • Пшеничне борошно – 2 ст.
  • Рослинна олія – 1/4 ст.
  • Цукор – 5 ст. л.
  • Буряк – 1 шт.
  • Дрібка солі
  • Вершкове масло – 10 г

Інгредієнти для сирно-ячної начинки:

  • Сир – 100 г
  • Рубані горіхи – 100 г
  • Ванільний цукор – 2 ч. л.
  • Відварена ячна перемелена каша

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Приготування:

  • Приготуйте млинцеве тісто: збийте яйця, цукор і ванільний цукор.
  • Просійте через сито пшеничне борошно і поступово введіть його в яєчну суміш.
  • Додайте молоко, відварну ячку, буряковий сік і олію. Посоліть і все ретельно змішайте в блендері.
  • Розігрійте сковороду на сильному вогні, змастіть шматочком вершкового масла і випікайте млинці невеликого розміру.
  • Для начинки збийте в блендері сир, горіхи, відварну ячку, апельсинову цедру і ванільний цукор.
  • Намажте млинці начинкою, згорніть рулетиками і наріжте їх на порційні шматочки.

Video: Корисні ячні млинці з сиром від Жені Клопотенко

Корисні ячні млинці з сиром - смачна страва на сніданок. Читайте, як приготувати корисні млинці на Масляну, в матеріалі

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