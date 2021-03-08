Як приготувати тонкі млинці: рецепт Марини Шевченко
08.03.2021
Ваші млинці рвуться, а тісто виходить товстим і з грудочками? Марина Шевченко знає, як вирішити проблему! Сьогодні кулінар поділиться секретами приготування тонких і акуратних млинців, які, безсумнівно, порадують і зовнішнім виглядом, і смаковими якостями. Дізнайтеся ідеальний рецепт млинців в нашому матеріалі.
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Складові:
- Борошно — 4 ст. л.
- Яйця — 2 шт.
- Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.
- Олія — 1 ст. л.
- Кефір — 400 г
- Сіль — 1/3 ч. л.
- Цукор — 2 ст. л.
- Дрібка соди
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Приготування:
- Жовток відокремити від білка, білок перекласти в піалу.
- До жовтка додати сіль, соду, цукор. Перемішати.
- Додати 100 гр кефіру.
- Борошно та кукурудзяний крохмаль просіяти до жовтків. Все збити.
- Додати залишок кефіру.
- Додати рослинну олію, перемішати тісто.
- Білок збити в пишну піну, додати до тіста, перемішати.
- Перш ніж почати смажити млинці, потрібно добре прогріти пательню.
- Залишити тісто настоюватися 10–15 хв.
- Обсмажити на одній стороні від 1,5 до 2 хвилин, перевернути лопаткою та запікати іншу сторону ще протягом хвилини.
- Викласти на тарілку.
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Декілька порад:
- Щоб млинці вийшли тонкими, ніжними й такими, що тануть у роті, додайте в тісто кефір замість молока.
- Щоб млинці не рвалися, половину порції борошна замініть на кукурудзяний крохмаль. Під час смаження крохмаль зв’яже тісто, завдяки чому млинці вийдуть еластичними та міцними.
- Білки збийте до піни й додайте до суміші в останню чергу. Білок скріплює тісто й робить млинці ажурними.
Video: Як приготувати тонкі млинці: рецепт Марини Шевченко
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