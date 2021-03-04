Корисні ячні млинці з сиром від Жені Клопотенко
04.03.2021
Приготуйте для вашої дитини корисні млинці. Кулінарний експериментатор Женя Клопотенко ділиться рецептом страви з ячної каші. Перед нею не встоїть навіть найпримхливіший гурман! Як приготувати ячні млинці з сиром, читайте в матеріалі.
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Інгредієнти для млинцевого тіста:
- Яйце – 3 шт.
- Молоко – 500 г
- Відварена ячна перемелена каша – 1,5 ст.
- Пшеничне борошно – 2 ст.
- Рослинна олія – 1/4 ст.
- Цукор – 5 ст. л.
- Буряк – 1 шт.
- Дрібка солі
- Вершкове масло – 10 г
Інгредієнти для сирно-ячної начинки:
- Сир – 100 г
- Рубані горіхи – 100 г
- Ванільний цукор – 2 ч. л.
- Відварена ячна перемелена каша
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Приготування:
- Приготуйте млинцеве тісто: збийте яйця, цукор і ванільний цукор.
- Просійте через сито пшеничне борошно і поступово введіть його в яєчну суміш.
- Додайте молоко, відварну ячку, буряковий сік і олію. Посоліть і все ретельно змішайте в блендері.
- Розігрійте сковороду на сильному вогні, змастіть шматочком вершкового масла і випікайте млинці невеликого розміру.
- Для начинки збийте в блендері сир, горіхи, відварну ячку, апельсинову цедру і ванільний цукор.
- Намажте млинці начинкою, згорніть рулетиками і наріжте їх на порційні шматочки.
Video: Корисні ячні млинці з сиром від Жені Клопотенко
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