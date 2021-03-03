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Маска проти випадіння волосся: рецепт від Лілії Ребрик

03.03.2021

У холодну пору року багато дівчат стикаються з проблемою випадіння волосся. Через носіння головних уборів погіршується кровообіг й живлення волосяних цибулин, тому волосся починає інтенсивно випадати. З цією проблемою швидко впорається маска з солі за рецептом телеведучої Лілії Ребрик! Ефективна маска від випадіння волосся допоможе назавжди забути про втрату дорогоцінних локонів.

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Складові:

  • Сіль – 100 г
  • Мед – 50 г
  • Корінь імбиру – 60 г
  • Коньяк – 60 г

Приготування:

  1. Для приготування маски необхідно взяти сіль екстра або середнього помелу.
  2. Корінь імбиру помити, очистити від шкірки й натерти на дрібній тертці, перетворивши суміш в кашку.
  3. Змішати сіль, мед, коньяк й кашку імбиру.
  4. Ретельно перемішати всі інгредієнти й поставити маску в темне, прохолодне місце на 14 днів, щоб вона настоялась.

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Застосування:

  1. Нанесіть маску на корені волосся, залиште на 10-15 хвилин.
  2. Змийте теплою водою.

Процедуру необхідно робити двічі на тиждень.

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