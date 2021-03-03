Скоро настане Масляна 2021 року, і разом з тим час смачних млинців! Мама психолога і телеведучої Наталії Холоденко розповіла, як готувати кукурудзяні млинці з сирною начинкою. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

Більше на тему: Рецепти млинців на Масляну

Інгредієнти:

Борошно кукурудзяне – 1 склянка

Ряжанка – 1 склянка

Сода – дрібка

Сіль – ½ ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Молоко – 1 склянка

Олія кукурудзяна – 2–3 ст. л.

Яйце – 2 шт.

Начинка: 1 яйце, 2 зубчики часнику, 300 г кисломолочного сиру, пучок кропу, сіль, перець, рослинна олія – ​​3 ст. л, сир – 100 г

Більше на тему: Вівсяне печиво від Максима Пустовіта

Приготування:

Змішати борошно, ряжанку, цукор, сіль. Ретельно перемішати. Молоко нагріти. Яйця трохи збити, тонкою цівкою влити гаряче молоко, продовжуючи збивати. У тісто додати соду. Потім влити яєчно-молочну суміш, олію і перемішати. Для начинки: дрібно нарізати кріп і часник. Яйце збити. У сир додати яйце, часник, кріп, сіль, перець за смаком. Перемішати, щоб вийшла кремоподібна начинка. Пекти млинці звичайним способом до золотистого кольору.

Секрет. Щоб начинка лягала рівно, треба загортати її в ще теплі млинці. Млинці викласти у форму, полити олією з часником, посипати тертим сиром. Запікати 10 хвилин за температури 180 градусів.

Video: Кукурудзяні млинці з сирною начинкою за рецептом мами Наталії Холоденко Як приготувати кукурудзяні млинці на Масляну 2021 – рецепт кукурудзяних млинців від мами Наталії Холоденко