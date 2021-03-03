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Домашній хліб з ячною крупою: рецепт від Ігоря Місевича

03.03.2021

Печемо ячний хліб в духовці разом з «Все буде добре»! Кулінар Ігор Місевич розповів секрети, як пекти хліб в домашніх умовах так, щоб у нього залишалася м’яка скоринка з тріщинками. І продемонстрував на прикладі рецепта з ячної крупою. Дізнайтеся рецепт ячного хліба від Ігоря Місевича в нашому матеріалі!

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М’який домашній хліб з ячною крупою

Складові:

  • Ячна крупа – 100 г (замочений в 300 мл води)
  • Кефір – 300 мл
  • Яйця курячі – 1 шт.
  • Цукор – 150 г;
  • Розпушувач – 1 ч. л.;
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Борошно – 3 скл.
  • Вершкове масло (розтоплене) – 2 ст. л.

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Приготування:

  1. Замочити ячну крупу у воді на 3 години.
  2. У великій мисці змішати кефір, цукор, яйце, розтоплене масло. Додати крупу. Вимішувати, поки цукор не розчиниться.
  3. Окремо змішати борошно, розпушувач, сіль.
  4. Поступово додати борошняну суміш в яєчно-кефірну. Замісити тісто (воно не повинно бути занадто рідким). Викласти в форму.
  5. Випікати 25 хвилин за температуриі 180° C. Вимкнути духовку на 10 хвилин. Після чого випікати ще 15 хвилин за 220° C.

Video: Домашній хліб з ячною крупою: рецепт від Ігоря Місевича

Як спекти ячний хліб? Рецепт в домашніх умовах показав Ігор Місевич. Корисний хліб з ячною крупою спекти дуже просто

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