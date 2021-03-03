Домашній хліб з ячною крупою: рецепт від Ігоря Місевича
03.03.2021
Печемо ячний хліб в духовці разом з «Все буде добре»! Кулінар Ігор Місевич розповів секрети, як пекти хліб в домашніх умовах так, щоб у нього залишалася м’яка скоринка з тріщинками. І продемонстрував на прикладі рецепта з ячної крупою. Дізнайтеся рецепт ячного хліба від Ігоря Місевича в нашому матеріалі!
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Складові:
- Ячна крупа – 100 г (замочений в 300 мл води)
- Кефір – 300 мл
- Яйця курячі – 1 шт.
- Цукор – 150 г;
- Розпушувач – 1 ч. л.;
- Сіль – 1 ч. л.
- Борошно – 3 скл.
- Вершкове масло (розтоплене) – 2 ст. л.
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Приготування:
- Замочити ячну крупу у воді на 3 години.
- У великій мисці змішати кефір, цукор, яйце, розтоплене масло. Додати крупу. Вимішувати, поки цукор не розчиниться.
- Окремо змішати борошно, розпушувач, сіль.
- Поступово додати борошняну суміш в яєчно-кефірну. Замісити тісто (воно не повинно бути занадто рідким). Викласти в форму.
- Випікати 25 хвилин за температуриі 180° C. Вимкнути духовку на 10 хвилин. Після чого випікати ще 15 хвилин за 220° C.
Video: Домашній хліб з ячною крупою: рецепт від Ігоря Місевича
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