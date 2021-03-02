Весняне сонечко викликає не тільки посмішку на обличчі, а й пігментні плями. Як позбутися небажаної пігментації в домашніх умовах, не витрачаючи гроші на дорогі салонні процедури? Експерт-косметолог Оля Метельська поділилася рецептом маски, яка позбавить пігментних плям на обличчі лише за 5 гривень!

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Складові:

Листя петрушки – пучок

Відвар кореня кульбаби – 2 ст. л.

Лимон – 1–3 шматочки

Горохове борошно – 1 ст. л.

Приготування:

Зелень петрушки подрібнити в блендері. Очистити лимон і нарізати шматочками. Додати лимон до петрушки і ще раз подрібнити в блендері. Для маски візьміть 3 чайні ложки зелені з лимоном. Додати в суміш відвар кореня кульбаби, горохове борошно та перемішати.

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Особливості застосування:

Маску необхідно використовувати відразу після приготування. Нанести маску на очищену шкіру обличчя, залишити на 15 хвилин, потім змити теплою водою. Робити маску тричі на тиждень курсом у 14 днів. Для профілактики достатньо робити процедуру 2–3 рази на місяць.