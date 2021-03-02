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Як позбутися пігментних плям? Рецепт унікальної маски!

02.03.2021

Весняне сонечко викликає не тільки посмішку на обличчі, а й пігментні плями. Як позбутися небажаної пігментації в домашніх умовах, не витрачаючи гроші на дорогі салонні процедури? Експерт-косметолог Оля Метельська поділилася рецептом маски, яка позбавить пігментних плям на обличчі лише за 5 гривень!

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маска от пигментных пятен

Складові:

  • Листя петрушки – пучок
  • Відвар кореня кульбаби – 2 ст. л.
  • Лимон – 1–3 шматочки
  • Горохове борошно – 1 ст. л.

Приготування:

  1. Зелень петрушки подрібнити в блендері.
  2. Очистити лимон і нарізати шматочками.
  3. Додати лимон до петрушки і ще раз подрібнити в блендері.
  4. Для маски візьміть 3 чайні ложки зелені з лимоном.
  5. Додати в суміш відвар кореня кульбаби, горохове борошно та перемішати.

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Особливості застосування:

  1. Маску необхідно використовувати відразу після приготування.
  2. Нанести маску на очищену шкіру обличчя, залишити на 15 хвилин, потім змити теплою водою.
  3. Робити маску тричі на тиждень курсом у 14 днів.
  4. Для профілактики достатньо робити процедуру 2–3 рази на місяць.

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