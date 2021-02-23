Кава по-віденськи: рецепт приготування від Катерини Великої
23.02.2021
Смачну каву по-віденськи можна приготувати самостійно в домашніх умовах! Все, що вам потрібно, – правильний рецепт і величезний ентузіазм. Здивуйте своїх рідних ніжним смаком цього чудового напою. Дізнайтеся, як приготувати каву по-віденськи в майстер-класі Катерини Великої!
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Складові:
- Цукор – 1 ч. л.
- Цукрова пудра
- Кава щойно змелена – 6 ч. л.
- Вода
- Вершки для збивання 33% – 150 мл
- Какао порошок – за смаком
- Кориця – за смаком
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Приготування:
- Збити вершки з невеликою кількістю цукрової пудри у стійку піну, поставити до холодильника.
- Всипати каву та цукор в турку, залити 2/3 склянки холодної води.
- На невеликому вогні, помішуючи, довести каву до кипіння. Потім процідити напій в підігріті склянки такого об’єму, щоб він зайняв меншу половину склянки.
- В гарячу каву викласти холодні збиті вершки, подавати за бажанням з корицею чи какао-порошком.
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Корисні поради:
- Вершки, а також посуд, з яким вони будуть контактувати, мають бути холодними.
- Обирайте вершки мають з високою жирністю, наприклад 33%. Такі вершки краще збиваються.
- Цукрову пудру потрібно додавати у кінці збивання.
- Кава має зайняти меншу половину чашки – приблизно 20 відсотків, а вершки більшу –80 відсотків.
Video: Кава по-віденськи: рецепт приготування від Катерини Великої
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