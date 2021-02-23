Думаєте, квіти на 8 Березня – це всього лише атрибут жіночого свята ? А екстрасенс Хаял Алекперов стверджує, що вони можуть стати справжнім захисним талісманом! Як вибрати квітку-талісман за знаком зодіаку, знає переможець 10 сезону проекту «Битва екстрасенсів. Війна титанів» Хаял Алекперов!

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Овен

Червона троянда – квітка яскрава, з міцним стеблом, як і представники знака Овна, яким вона підходить. Саме червона квітка допоможе зберегти притаманну Овнам твердість у рішеннях, але при цьому принесе м’якість і ніжність у стосунках із близькими людьми.

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Телець

Тельці за своєю натурою досить суворі та непохитні, але мають дуже тонку душевну організацію, тому їм як талісман найбільше підходять альстромерії. Ці квіти додадуть Тельцям м’якості, безрозсудності, допоможуть поєднувати в собі свій стійкий характер і душу романтика, підтримувати кожну з цих сторін характеру.

Близнюки

Мімоза – дуже ніжна, але витривала квітка. Найбільше вона підійде Близнюкам, саме цьому знаку вона принесе удачу та посилить його веселу вдачу і цілеспрямованість. Мімоза допоможе гармонійно поєднувати найрізноманітніші якості, які притаманні характеру Близнюків.

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Рак

Троянда підходить Раку, причому троянда повинна бути саме білою або світло-рожевою. Люди, народжені під цим знаком зодіаку, часто дуже добрі, чуйні до рідних і друзів, але часом, подібно трояндам, здатні показати гострі шипи і поранити, якщо до них ставитися занадто легковажно. Троянда допоможе цьому знаку зберегти свою тонку натуру і одночасно захистить від негативного впливу ззовні, який може їх поранити.

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Лев

Гербери підтримають їхні лідерські якості, але при цьому допоможуть ставитися до життя простіше, не звертати уваги на дрібниці, які часто псують Левам настрій.

Діва

Хризантеми подарують легкість і невимушеність Дівам. За своєю натурою вони досить приземлені, більше схильні до прагматичних рішень і способу життя, а хризантеми відкриють абсолютно іншу сторону їхнього характеру.

Терези

Кали – дуже легкі, ніжні квіти. Саме вони принесуть в розмірене, прораховане наперед життя Терезів нові, яскраві відчуття, додадуть «дзвінкості» кожному дню, допоможуть розслабитися і перестати аналізувати все навколо.

Скорпіон

Орхідеї – дуже потужні квіти з енергетикою, як і їх «власниці», але при цьому, якщо не приділяти їм належної уваги, вони дуже швидко зів’януть. Подаруйте орхідею Скорпіонам, і ви зможете підкріпити їхній сильний, вольовий характер, а також підкреслити витонченість.

Стрілець

Ніжні, рожеві або білі гвоздики варто дарувати Стрільцям. Вони здатні принести в активний і запальний характер представників цього знака спокій і витонченість, виваженість у прийнятті рішень, що вбереже від зайвих конфліктів.

Козеріг

Тюльпани символізують крихкість, романтичність, м’якість. Найбільше вони підійдуть Козерогам, адже саме цих якостей їм найчастіше не вистачає. Козеріг часто присвячує багато часу досягненню мети, самовдосконаленню, дуже педантично ставиться до всього, що робить, а тюльпани допоможуть відволіктися.

Водолій

Така ароматна і незабутня квітка, як лілія, підійде представникам знака зодіаку Водолій. Саме лілії підтримають романтичну натуру Водоліїв, а також додадуть стійкості перед життєвими негараздами.

Риби

Ніжні нарциси для витончених Риб! Ця квітка така ж ніжна і легка, як натура представниць цього знака. Але при цьому дуже активно допомагає боротися з невпевненістю в собі, яка часто їм властива, додає енергії, впевненості у своїх силах.

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Video: Квіти на 8 Березня за знаком зодіаку: поради Хаяла Алекперова Які квіти подарувати на 8 березня, радить екстрасенс Хаял Алекперов. Як квіти можуть стати справжнім захисним талісманом, читайте в статті