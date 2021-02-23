Разом зі снігом і морозами взимку приходить і пора застуди та грипу. Кашель, біль у горлі, озноб і нежить можна легко вилікувати за допомогою народних засобів. Топ-5 народних методів у боротьбі з грипом і застудою швидко поставлять вас на ноги. Як швидко вилікувати застуду за допомогою народних засобів — читайте в матеріалі.

Імбирний чай

Імбир — головна зброя у боротьбі із застудою та грипом. Чай із натертого кореня імбиру добре зігріє та прискорить метаболізм. До того ж, він містить речовини, які вбивають риновіруси — причину захворювання. Для кращого ефекту варто додати трохи меду та лимону. Пити такий чай можна хоч цілий день. Щодня випиваючи мінімум 3 чашки, ви швидко забудете про біль у горлі та слабкість.

Молоко та олія какао

Полегшити ангіну допоможе молоко з олією какао. Нагрійте молоко та додайте 1 чайну ложку олії какао. Такий «коктейль» незамінний при сильному болю у горлі, а його смак сподобається навіть дітям.

Інгаляції з травами

Для прогрівання верхніх дихальних шляхів зробіть інгаляцію. Такий варіант дуже швидко допоможе впоратися із застудою та кашлем. Залийте окропом дві столові ложки збору трав — шавлію, ромашки, липи та м’яти. Після цього нахиліться над ємністю з відваром і дихайте 5-7 хвилин, накинувши рушник.

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Малина

Як відомо, малина — природний аспірин, оскільки містить саліцилову кислоту. Такий ягідний чай допоможе знизити температуру і не нашкодити шлунку, як жарознижуючі медикаменти. Ба більше, відвар із листя малини гальмуватиме розвиток локальних запальних процесів, тому теплим малиновим чаєм можна полоскати хворе горло.

Часник і цибуля

Часник і цибуля не такі приємні та смачні методи лікування, як чаї з малини або імбиру, але також допоможуть вам швидше одужати. У народі їх називають «ворогами паразитів», оскільки вони не дозволяють потрапляти новій інфекції до організму. Цілющі властивості цибулі також відомі як народний антибіотик. Додавайте по 1-2 зубчику часнику до кожного прийому їжі. Можна також подрібнити часник і змішати його з салом або маслом. Цибулю можна вживати як у свіжому, так і у відпареному вигляді.

І найдієвішим народним методом є часник із медом. Такий мікс використовують для лікування різних запальних процесів. Поєднання цих двох складових покращує кровообіг, тим самим посилює боротьбу організму з вірусом. Також можна самостійно приготувати сироп, вживання якого допоможе відчути себе краще вже наступного дня. Для цього вам необхідно взяти 15 зубчиків часнику і подрібнити його за допомогою пресу. Змішайте часник із 300 грамами рідкого меду і дайте тиждень настоятися.

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І пам’ятайте, що до цього всього необхідно додати сон, гарне харчування і рясне пиття. Бережіть себе і будьте здорові!