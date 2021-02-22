Картопля, запечена з салом в духовці: рецепт Олега Собчука
22.02.2021
Любите картоплю, але хвилюєтеся з приводу її калорійності? Лідер групи «С. К. А. Й.» Олег Собчук поділиться секретом, як приготувати картоплю з салом у духовці так, щоб страва була смачною та дієтичною. Дізнайтеся рецепт картоплі, запеченої з салом, під яблучно–гірчичним соусом, у нашому матеріалі!
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Складові для картоплі:
- Картопля – 500 г
- Сало – 100 г
- Соняшникова олія – 1 ст. л.
- Хмелі-сунелі – 1 ч. л.
- Суміш італійських трав – 0,5 ч. л.
- Часник – 2 зуб.
- Печене яблуко – 1 шт.
- Лимон – 0,5 шт.
- Гірчиця – 3 ч. л.
- Оливкова олія – 3 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
Складові для соусу:
- Яблуко
- Лимон
- Гірчиця
- Оливкова олія
- Чорний мелений перець
- Сіль
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Приготування:
- Картоплю розрізати на 4 частини, змішати з сухими інгредієнтами.
- Сало нарізати шматочками, помістити у форму.
- Випікати при температурі 180 °C протягом 10 хвилин.
- Дістати сало, помістити в ту ж форму картоплю серединою вниз.
- Випікати 20 хвилин при температурі 180 °C.
- За 5 хвилин до готовності картоплі додати часник і сало.
- Подавати картоплю з соусом.
Приготування яблучно-гірчичного соусу:
Збити в блендері всі інгредієнти.
Смачного!
Video: Картопля, запечена з салом в духовці: рецепт Олега Собчука
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