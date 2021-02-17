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Гарбузові млинці за рецептом мами Анни Гуарани

17.02.2021

На кухні «Все буде добре» ми готували овочеві млинці з гарбузовою начинкою за рецептом мами фітнес-тренера Анни Гуарани. Дивіться, як легко та просто приготувати млинці з гарбуза.

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Складові:

  • Гарбуз запечений – 250 г
  • Яйця курячі – 3 шт.
  • Цукор – 60 г
  • Сіль – дрібка
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Пшеничне борошно – 150 г
  • Вершкове масло (розтоплене) – 30 г
  • Молоко – 300 мл
  • Кориця мелена – 1 ч. л.

блины

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Для начинки:

  • Гарбуз сирий – 300 г
  • Груша – 1 шт.
  • Цукор – 100 г
  • Лимонний сік – 1 ст. л
  • Вершкове масло – 30 г
  • Гвоздика – 1–2 шт.
  • Духмяний перець – 3 шт.

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Приготування:

  1. Гарбуз запекти в духовці, остудити, перетворити на пюре.
  2. До гарбузового пюре додати яйця, сіль і цукор, вершкове масло, тепле молоко, збити вінчиком до однорідності.
  3. Додати корицю, розпушувач, борошно. Ретельно перемішати.
  4. Додати в суміш розтоплене вершкове масло.
  5. Випікати млинці на сковороді до золотистої скоринки.
  6. Сирий гарбуз нарізати кубиками, проварити до напівготовності.
  7. Грушу нарізати дрібними кубиками.
  8. З цукру і вершкового масла приготувати карамель. Карамелізувати гарбуз і грушу в сотейнику. В кінці додати сік лимона, остудити.
  9. Подавати млинці з начинкою.

Video: Гарбузові млинці за рецептом мами Анни Гуарани

Як приготувати гарбузові млинці? Рецепт приготування корисних і смачних млинців з гарбуза шукайте в матеріалі

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