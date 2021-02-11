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Капкейки на День святого Валентина

11.02.2021

Що приготувати на День Святого Валентина? Найкращим вибором буде солодкий десерт. Кулінар Єлизавета Глинська пропонує зробити капкейки, які точно сподобаються вашій половинці. Читайте простий рецепт до Дня Святого Валентина у нас в матеріалі.

капкейки на День Святого Валентина

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Інгредієнти:

  • Кефір – 1 ст.
  • Цукор – 0,5 ст.
  • Вершки – 100 мл
  • Вершкове масло – 100 г
  • Білий шоколад– 150 г
  • Борошно – 1,5 ст.
  • Розпушувач – 2 ч. Л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Каркаде – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Яйця з’єднати з цукром, змішати з розтопленим вершковим маслом.
  2. У борошно додати розпушувач і сіль. З’єднати борошно з масляною сумішшю. Перемішати.
  3. Відокремити 1/3 частину суміші, додати відвар каркаде.
  4. Рожеве тісто вилити у форму і випікати 10 хвилин при температурі 180 градусів.
  5. Наповнити форми для кексів. Вставити сформовані сердечка.
  6. Випікати 25 хвилин при температурі 205 градусів.
  7. Для прикраси в підігріті вершки додати подрібнений білий шоколад. Крем охолодити. Готові маффіни прикрасити ягодами і кремом.

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Video: Капкейки на День святого Валентина

Капкейки на День святого Валентина - простий рецепт капкейків на День закоханих від Єлизавети Глинської. Як приготувати оригінальні капкейки на День святого Валентина з серцем всередині, читайте в матеріалі

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