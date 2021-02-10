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Як приготувати ідеальне какао: майстер-клас від Марини Шевченко

10.02.2021

Дізнайтеся, як правильно варити какао в майстер-класі від Марини Шевченко! Цей ароматний напій зігріє вас холодними вечорами, подарує приємні відчуття щастя та затишку. Кулінар навчить вас готувати какао без грудочок, осаду й неприємної плівки. Всі секрети приготування смачного напою читайте в нашому матеріалі!

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як приготувати какао

Для приготування какао нам знадобляться:

  • Какао-порошок – 2 ст. л.
  • Молоко – 250 мл
  • Вода – 50 мл
  • Цукор – 2 ч. л. (можна не додавати)

Приготування:

  1. Насипаємо какао-порошок й цукор в рондель, перемішуємо.
  2. Додаємо трохи води, розтираємо суміш до шоколадної маси й ставимо на середній вогонь.
  3. Вливаємо тонкою цівкою заздалегідь підігріте молоко, постійно перемішуючи, не доводимо до кипіння.
  4. Знімаємо з вогню, збиваємо віничком й виливаємо готовий напій в чашку, додаємо маршмелоу або тертий шоколад.

Щоб у напої не було грудочок, добре розмішайте у ронделі какао-порошок, цукор і  кип’ячену воду.

Для вирішення проблеми водянистого какао з густим осадом потрібно:

  1. Підігріти молоко на повільному вогні, не доводячи до кипіння.
  2. Потім влити його дуже тонкою цівкою в суміш какао з цукром, злегка перемішуючи. Якщо наливати молоко саме тонкою цівкою і при цьому постійно помішувати, частинки какао повністю розчиняться в молоці, й осаду не буде.
  3. Після цього варити какао на слабкому вогні 35 хвилин.

Щоб какао мало повітряну пінку і було без молочної плівки, треба відразу після вимикання динамічно збити напій віничком. Це дозволить какао краще насичуватися киснем, що заважатиме виникненню молочної плівки.

Video: Як приготувати ідеальне какао: майстер-клас від Марини Шевченко

Марина Шевченко навчить вас правильно варити какао, щоб в ньому не було грудочок, осаду й неприємної плівки. Дізнайтеся, як приготувати какао, в нашому матеріалі

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