Секрет ідеального тону обличчя криється в тональному кремі. Але часто незнання правил нанесення засобу не тільки не приховує недоліки, а й навпаки, підкреслює їх! Про те, як правильно наносити тональний крем, ми розповімо вам сьогодні. Приготуйтеся дізнатися кілька секретів!

Більше на тему: Макіяж для навислих повік: покрокова інструкція

Більше на тему: Як зробити тіні яскравішими: поради Олени Мельник

Етап № 1. Підготовка шкіри

Перед нанесенням макіяжу потрібно ретельно підготувати шкіру.

Спочатку очищаємо обличчя за допомогою спеціальних косметичних засобів. Потім відновлюємо баланс шкіри за допомогою відповідного тоніка. Після цих процедур шкіра підсушується, тому потрібно нанести зволожувальний крем. Наносимо злегка поплескуючи. Терти або розтягувати шкіру категорично не можна! Чекаємо 5 хв, поки крем вбереться. Якщо на шкірі є серйозні недоліки, потрібно їх замаскувати за допомогою консилера. Ще одна хитрість – це праймер. Наносимо трохи засобу на проблемні ділянки. Праймер вибирається відповідно до ваших недоліків (розширені пори, почервоніння, вугри тощо). Чекаємо, доки праймер зробить свою роботу, і тільки потім наносимо тональний крем.

Більше на тему: Як правильно наносити пудру на обличчя

Більше на тему: Догляд за кистями для макіяжу: майстер-клас від Олени Мельник

Етап № 2. Нанесення тонального крему

Наносити та розтушовувати продукт можна спонжем, пензликом або кінчиками пальців. Все залежить від ваших бажань та вподобань. Не забувайте про шию, вуха та лінію росту волосся. Різкі перепади тону і його чіткі контури зіпсують ваш макіяж. Тримайтеся міри. Надто товстий шар тонального крему підкреслить всі складки та виступи на обличчі, але водночас його повинно бути достатньо для розподілу по всьому обличчю.

Нанесення пальцями. Більшість візажистів радять наносити тональний засіб кінчиками пальців. Таким чином тон виходить легким і непомітним. Не забудьте помити руки перед нанесенням засобу! Також обов’язково розігрійте пальці: тепло допоможе крему розтанути й зробити його структуру невагомою. Наносимо тон по масажних лініях легкими рухами. На зони лущення шкіри засіб наносимо вбиваючими рухами, аби приховати недоліки. Спонж. Не менш популярним способом нанесення тонального крему є спонж. Модна новинка серед спонжів – це б’юті-блендер. Це синтетичний спонж конусоподібної форми. Спочатку його потрібно намочити, а потім вижати всю воду. На лоб, щоки й підборіддя наносимо по 1-й краплі тонального засобу, а потім приступаємо до розтушовування. Рухатися треба від центру обличчя до його країв плавними м’якими рухами. Після кожного використання ретельно вимиваємо та висушуємо б’юті-блендер, щоб перешкодити розмноженню бактерій. Нанесення пензлем. Для якісного нанесення тональної основи пензлем потрібно зробити правильний вибір цього аксесуара. Хороший пензлик має плоску форму, виготовлений ​​із синтетичних волокон і досить пружний. Набираємо тональний засіб, роподіляємо на обличчі та розтушовуємо, не пропускаючи жодних ділянок. Рухаємося від центру до контурів обличчя. У складних ділянках крем потрібно наносити вбиваючими рухами. Після кожного нанесення тонального засобу пензлик потрібно вимити та висушити.

Більше на тему: Як наносити тональний крем: секрети Олени Мельник

Етап № 3. Завершення

Фіксуємо тон розсипчастою мінеральною пудрою. Вона згладжує рельєф шкіри, приховує дрібні зморшки та недоліки.