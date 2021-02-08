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Смачні та корисні зимові салати: 5 рецептів

08.02.2021

Не секрет, що в зимову пору нашому організму не вистачає вітамінів, розмаїття яких можна знайти влітку і восени. Проте, альтернатива завжди є. Ми пропонуємо вашій увазі 5 рецептів зимових салатів, інгредієнти для яких є на прилавку навіть у січні.

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  1. Салат з квасолею

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Для цього зимового салату не знадобиться багато компонентів. Незважаючи на це, страва дуже корисна і легко готується.

Інгредієнти:

  • консервована квасоля – одна банка;
  • цибуля – 4 штуки;
  • яйця – 2 штуки;
  • майонез;
  • рослинна олія;
  • солоні огірки – 4 штуки;
  • морква – 3 штуки.

Спосіб приготування

  • Для початку слід почистити цибулю і моркву. Поріжте овочі кубиками і злегка обсмажте на олії. Накрийте сковорідку кришкою і залиште тушитися.
  • Після того, як овочі протушаться, потрібно позбутися зайвого жиру. Для цього пересипте їх в сито, щоб жир «пішов».
  • Поріжте кубиками огірки. Додайте до них квасолю і моркву з цибулею. Перемішайте овочі.
  • Отриманий салат заправте майонезом, додайте спеції за смаком і сіль.

  1. Салат з бужениною і маринованими печерицями

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Інгредієнти:

  • буженина – 100 г .;
  • мариновані печериці – 100 г.;
  • картопля (дрібний) – 2 штуки;
  • твердий сир – 50 р .;
  • огірки (солоні або свіжі) – 2 штуки;
  • ріпчаста цибуля – 1 штука;
  • волоський горіх – 4 штуки;
  • половинка лимона;
  • майонез – 100 г.;
  • зелень – 1 пучок петрушки.

Спосіб приготування

  • Відваріть картоплю «в мундирі», остудіть, очистіть від шкірки і поріжте кубиками. Підготуйте ріпчасту цибулю, потім подрібніть її.
  • Поріжте на невеликі кубики буженину, печериці та сир.
  • Готові інгредієнти перекладіть в миску для салату, додайте туди картоплю і цибулю. Потім полийте салат лимоном і додайте спеції за смаком.
  • Очистіть волоські горіхи і подрібніть їх. Додайте до салату.
  • Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте.
  • Посипте салат петрушкою. Зверху можна прикрасити смужками буженини або печерицями.

  1. Салат з крабовими паличками

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Інгредієнти:

  • крабові палички – 300 г.;
  • пекінська капуста – 500 г.;
  • консервована кукурудза – 1 банка;
  • цибуля – 1 штука;
  • яйця – 5-6 штук;
  • майонез;
  • сіль.

Спосіб приготування

  • Салат простий у приготуванні. Наріжте пекінську капусту і пам’ятайте її руками.
  • Додайте кукурудзу, цибулю, нарізані яйця і крабові палички (кубиками).
  • Перемішайте інгредієнти, додайте до них майонез і спеції за смаком.
  • Салат краще подавати одразу, поки він не втратив корисні речовини.

  1. Салат з буряка з волоськими горіхами

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Інгредієнти:

  • буряк – 4 штуки;
  • часник – 3 зубчики;
  • волоські горіхи – 4 штуки;
  • темні родзинки – 2 жмені;
  • оливкова олія;
  • столовий оцет – 1 столова ложка;
  • сіль і спеції за смаком.

Спосіб приготування

  • Відваріть буряк у шкірці (близько години). У воду можна додати оцет, щоб буряк не втратив свій смак. Після цього остудіть його і очистіть від шкірки, потріть на дрібній тертці.
  • Видавіть в буряк часник, додайте горіхи, родзинки, оливкову олію.
  • Посоліть салат і додайте спеції за смаком.

  1. Зелений салат з морквою і апельсинами

Інгредієнти:

  • листя салату – 200 г.;
  • молода морква – 2 штуки;
  • апельсини – 2 штуки;
  • оливкова олія – ​​4 столові ложки;
  • каррі (порошок);
  • сіль і спеції – за смаком.

Спосіб приготування

  • Почистіть моркву. Тонко настругати її за допомогою звичайної терки або спеціального ножа для цедри.
  • Ображати шкірку з апельсинів, щоб залишилася одна мякость. Ретельно відберіть «філе», щоб воно було без плівки.
  • Змішайте морква і часточки апельсина разом, щоб вони виділили сік. Додайте порошок каррі, а також оливкова олія і необхідні спеції.

Салатні листя викладіть на тарілку або в неглибоку миску. Змішайте з морквою і апельсинами. Перемішайте салат і відразу подавайте.

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