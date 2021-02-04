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Гарбузовий флан: рецепт Катерини Великої

04.02.2021

Хочете здивувати своїх близьких оригінальною осінньою стравою? Приготуйте для них флан із гарбуза! Цей французький десерт порадує своїм смаком навіть найвибагливіших гурманів. Дізнайтеся рецепт гарбузового флану в нашому матеріалі!

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Флан – це один із видів французької випічки, який користується великою популярністю в Європі. Найчастіше він складається з яєць, цукру та вершків, проте наш винахідливий кулінар Катерина Велика пропонує зробити солоний флан, що поєднує в собі солодкість гарбуза й перчинку риби.

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Складові:

  • Варений гарбуз – 700 г
  • Варена нототенія – 350 г
  • Твердий сир – 50 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Яйце – 2 шт.
  • Вершки – 100 г
  • Вершкове масло – 20 г

Для заправки:

  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Бальзамічний оцет – 1 ст. л.
  • Перець, сіль – за смаком

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Приготування:

  • Очистити й нарізати цибулю.
  • Подрібнити гарбуз, додати цибулю, рибу, яйце, вершки, тертий сир та вершкове масло в блендері.
  • Помістити масу в порційні форми.
  • Випікати в духовці на водяній бані при температурі 180 ° С протягом 30 хвилин.
  • Для соусу змішати оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль, перець.
  • Подавати флан із соусом.

Смачного!

Video: Гарбузовий флан: рецепт Катерини Великої

Гарбузовий флан - це один із видів французької випічки. Читайте рецепт гарбузового флану від Катерини Великої, що сподобається вашій родині

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