Що приготувати на День святого Валентина: рецепти страв
Привітати свою половинку з днем закоханих можна по-різному. Наприклад, здивувати чимось смачненьким. Що ж приготувати на День Святого Валентина – читайте у нашому матеріалі.
Сніданок у формі серця
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Якщо ви живете разом, то потіште кохану людину з самого ранку.
Приготування:
- Збийте яйця разом з молоком. Додайте сіль за смаком.
- Посмажте яєчню у тостовому хлібі, вирізавши сердечко.
- Також можна створити форму з продуктів. Наприклад, розріжте уздовж сосиски, не дорізаючи 1,5 см.
- Зігніть їх і скріпіть зубочисткою.
- Вилийте у серце яйце і смажте кілька хвилин.
Романтичний сніданок готовий.
Салати та страви з афродизіаками
Якщо у вас є трохи часу, можна приготувати улюблене блюдо вашої другої половинки та прикрасити його сердечками із овочів або фруктів. Приготуйте легкий святковий салат і викладіть салат у формі серця. Також цього вечора потіште коханого стравою з морепродуктами, грибами або іншими афродизіаками. Наприклад, салатом з авокадо та тунця.
Інгредієнти:
- Авокадо — 2-3 шт.
- Консервований тунець — 1 банку.
- Солодка червона цибулина — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Спеції за смаком.
- Очистіть авокадо так, щоб шкірка залишилася цілою.
- М’якоть полийте лимонним соком, для того щоб вона зберегла свій красивий яскраво зелений колір і розімніть вилкою до стану пюре.
- Наріжте дрібно цибулю і змішайте з авокадо.
- Додайте в пюре тунець і приправте спеціями.
- Викладіть все у «човники» зі шкірки авокадо та подавайте до столу.
Піца у формі серця
Піца у формі серця – універсальний варіант. Її люблять практично усі та приготувати її досить просто. Ваш коханий обов’язково оцінить такий сюрприз. Напевно ви знаєте, що йому до вподоби. Обов’язково використовуйте сир, м’ясо і томатний соус, а також різні начинки.
Десерт на День Святого Валентина
Зробіть день Святого Валентина для свого улюбленого по-справжньому солодким! У цьому вам допоможуть романтичні десерти у формі серця.
Повітряні безе
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Інгредієнти:
- Яєчні білки — 4 штуки.
- Цукор — 1 стакан.
- Крохмаль — 1/2 склянки.
- Лимонна кислота.
Приготування:
- Білки збийте зі склянкою цукру і лимонною кислотою до білої стійкої піни за допомогою міксера.
- Всипте крохмаль і продовжуйте збивати.
- На папері для випічки намалюйте сердечка, викладіть піну з білків і відправляйте у розігріту до 100°C духовку.
- Сушіть безе приблизно 1,5-2 години.
- Прикрасьте десерт фруктами.
Брауні
Інгредієнти:
- Борошно — 1 склянка.
- Розпушувач — 1/2 ч. Ложки.
- Шоколад — 60 м
- Вершкове масло — 1/2 склянки.
- Цукор — 1 стакан.
- Яйця — 2 шт.
- Ванільний екстракт до смаку.
- Сіль за смаком.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте півсклянки борошна, половинку чайної ложки розпушувача та трошки солі.
- Розтопіть у сотейнику 60 грамів шоколаду і 1/2 склянки розтопленого вершкового масла на середньому вогні, періодично помішуючи.
- Зніміть з вогню та додайте 100 гр. борошна, склянку цукру, 2 яйця і трішки ванільного екстракту.
- Перекладіть тісто у форму та випікайте протягом 25 хвилин.
- Посипте цукровою пудрою і прикрасьте полуницею або малиною.
І звичайно ж, головне у романтичній вечері на 14 лютого – ваше кохання, турбота та святковий настрій.