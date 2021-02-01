Десерти з гарбуза: топ-3 рецептів
01.02.2021
Не знаєте, що приготувати з гарбуза? Наша добірка десертів з гарбуза допоможе вам створити чудову страву. У списку корисних десертів – гарбузовий пиріг, тиквандю та навіть їстівні виделки! Дізнайтесь найкращі рецепти десертів з гарбуза просто зараз!
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Гарбузовий пиріг
Складові:
- Мускатний гарбуз (1 кг) – 1 шт.
- Сир – 500 г
- Вершкове масло – 50 г
- Ванільний екстракт (ванілін) – 1 ч. л.
- Цукор – 3 ст. л.
- Яйця – 3–4 шт.
- Кориця мелена – 1 ч. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Волоські горіхи – 50 г
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Приготування:
- Розрізати гарбуз навпіл, вичистити насіння, дістати м’якоть.
- М’якоть зварити або запекти в духовій шафі до повної готовності.
- Готову м’якоть подрібнити в блендері.
- У сир додати яйце, цукор, ванільний екстракт, горіхи та перемішати.
- Змішати сирну масу з гарбузовим пюре.
- Розігріти духову шафу до 180 °C.
- Половинки гарбуза наповнити гарбузовою сумішшю та відправити до духовки. Випікати 45 хв. за температури 200 °C.
- Готовий гарбузовий пиріг зверху змастити медом та прикрасити горіхами.
Тиквандю
Складові:
- Гарбуз (середній) – 1 шт.
- Твердий сир (3 сорти) – 600 г
- Вершки (30%) – 200 г
- Печериці – 300 г
- Часник – 1 шт.
- Перець чилі – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
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Приготування:
- Помити гарбуз, видалити м’якоть та змастити рослинною олією.
- Запікати в духовій шафі 30 хв.
- Гриби, цибулю, часник перець, чилі обсмажити на рослинній олії.
- Натерти сири та змішати разом.
- В отриману масу влити вершки та суміш трьох сортів сиру.
- Перелити в гарбуз, накрити зрізаною верхівкою гарбуза. Запікати ще 15 хв. за 180 °C.
Їстівні виделки
Складові:
- Тісто листкове – 200 г
- Жовток яєчний – 1 шт.
- Волоські горіхи – 10 шт.
- Кмин – 1 ч. л.
- М’якоть гарбуза
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Приготування:
- Подрібнити горіхи. Змішати з гарбузовою м’якоттю.
- Розкатати листкове тісто.
- На одну половинку викласти м’якоть з подрібненими горіхами.
- Накрити другою половинкою та ще раз розкатати.
- Нарізати смужками 1,5 см і скрутити спіралями.
- Змастити жовтком, посипати кмином.
- Випікати в духовій шафі 15 хв. за температури 180 °C.
Video: Десерти з гарбуза: топ-3 рецептів
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